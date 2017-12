Bandeira lilás indica presença de água-viva nas praias de Santa Catarina

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

As praias catarinenses que tiverem incidência de águas-vivas durante a temporada de verão serão sinalizadas com uma bandeira lilás, informou o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, nesta quarta-feira, 27. A bandeira indica a presença dos animais e recomenda que os banhistas não entrem no mar, já que a queimadura causada pelas águas-vivas pode gerar dor intensa e espasmos musculares.

A cor das bandeiras leva em conta o padrão internacional de sinalização que indica a presença de animais marinhos perigosos que podem causar um tipo de ferimento, sendo os mais perigosos as chamadas Caravelas. Na praia, o pano de cor lilás é usado como uma bandeira secundária, junto com a que orienta sobre as condições do mar.

A sinalização volta em momento propício: com o aumento de águas-vivas nas praias, o objetivo é minimizar o número de acidentes. Somente no verão passado foram registrados mais de 77 mil acidentes com estes animais no litoral catarinense, mesmo com a implementação das bandeiras lilás. A proliferação, em especial nesta época do ano, se dá porque o momento é de reprodução das espécies e, como há mais banhistas, a chance de se ferir é maior.

Ao ver a bandeira lilás, é melhor evitar o banho de mar.

O QUE FAZER APÓS A QUEIMADURA

— Aplicar vinagre é uma das soluções, já que neutraliza as células com veneno presentes nos tentáculos e, além disso, pode ajudar contra a dor.

— Caso a praia não disponha de guarda-vidas, a orientação é lavar o local com água salgada de forma abundante. Ao chegar em casa cobrir a área afetada com vinagre sobre um tecido.

— O contato com algo gelado também alivia a dor. O gelo é recomendável, mas deve estar envolto em um saco plástico, pois a água doce ajuda a liberar mais toxinas.

— Caso o ferimento continue doendo, o uso de creme com cânfora ou outro refrescante ajuda.

— Se formar bolhas, o que é raro, podem ser usados medicamentos e pomadas específicos.

— Em casos de náuseas, febre, vômito ou mal-estar, procure o posto de saúde

O QUE NÃO FAZER

— Esfregar a área atingida

— Passar areia, protetor solar, refrigerante ou outras substâncias

— Raspar a área

— Lavar com água doce logo após o contato.

Entenda o significado das bandeiras

Fonte: Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul

A bandeira LILÁS, indicará a presença de animais marinhos que, em contato com as pessoas, atentam contra a integridade física dos usuários do balneário. Será utilizada nos balneários quando detectada a situação de risco e seja recomendando o afastamento das pessoas.

A bandeira VERDE indicará que o banho é praticável, em condições moderadas, inexistência de buracos ou poucas formações destes, com correntes fracas ou inexistentes.

A bandeira AMARELA indicará a necessidade de cuidados e atenção. Movimentos das águas com correntes médias e fortes, caracterizados pela formação de ondas médias e formação de buracos.

A bandeira VERMELHA, por sua vez, indicará maior risco, uma vez que as águas do balneário apresenta movimentos caracterizados por sucessivas ondas grandes, com formação de valas e forte correnteza.