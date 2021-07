Bitcoin: mundo virtual de moedas virtuais

Compartilhar no Facebook

Bitcoin (sinal: ฿; código: BTC ou XBT) é uma moeda distribuída por peer-to-peer digital que funciona sem a intermediação de qualquer autoridade central. É a primeira rede de pagamento peer-to-peer descentralizada que é alimentada pelos seus usuários com nenhuma autoridade central ou intermediários.

Negociação de Alto Risco com alto potencial

A taxa de câmbio Bitcoin é altamente volátil, como o valor total de bitcoins em circulação, bem como o número de empresas que usam Bitcoin ainda é muito pequena em comparação com o que poderia ser. Portanto, relativamente a eventos pequenos, negócios ou atividades de negócios podem afetar significativamente o preço.

Volume de Negociação sobre o aumento

Atualmente, o volume negociado BTC / USD é acima de 200.000 BTC por dia e crescendo. Até o momento, cerca de 11 milhões de unidades Bitcoin foram emitidos fora do 21 milhões que podem ser distribuídos.

Como investir em criptomoedas

Existem algumas formas de investir ou adquirir Bitcoins e outras criptomoedas. É possível comprar cotas de fundos de criptomoedas, negociá-las diretamente em uma corretora especializada (também conhecida como exchange), aceitando as moedas digitais como pagamento em algum negócio ou ainda minerando.

ROInvesting abre as portas para os metais, Energias e comerciais de moles, condutores da indústria global!

Comércio de Metais, Energias ou Moles como CFDs sobre o seu valor futuro, ou o comércio com ouro e prata, as nossas mercadorias não CFDs com alavancagem de até 200!

Ofertas de Bônus

Uma variedade de bônus para depósitos e atividades comerciais oferecidos.

Sem comiss̵es Рspreads fixos!

Spreads baixos entre os preços de compra e venda: 3-pips Gás Natural. Para ver as nossas taxas clique aqui.

Ferramentas de negociação avançadas

Plataforma de negociação grátis – gráficos profissionais, limites de ganhos / perdas, vídeo tutoriais e um guia on-line.

13 Pares de Mercadorias alavancadas

Aumentar o retorno sobre os investimentos com uma alavancagem de 1:200.

Começar a negociar com tão pouco quanto $100 para ganhar o efeito de capital de $20.000.