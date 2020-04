BR-116 terá interdição a partir das 23h desta terça-feira em Curitiba

Restrição na pista sul, sentido Rio Grande do Sul, ocorre para realização de implantação de pórtico com controlador de velocidade. Dispositivo é novo recurso de apoio à segurança viária na região

A Arteris Planalto Sul realiza na noite de hoje (7), a partir das 23h, uma operação especial para implantação de pórtico de suporte a controlador de velocidade na altura do km 121 da BR-116/PR, na pista sul (sentido Rio Grande do Sul), em Curitiba-PR. Para realização dos trabalhos, a pista sul será bloqueada por 120 minutos (tempo máximo estimado para operação).

O bloqueio é necessário para que a equipe de obras realize a implantação do pórtico em segurança. A estrutura metálica possui bases nas extremidades da pista com viga elevada sobre a rodovia – que dará sustentação ao controlador de velocidade. O equipamento possui display externo de fácil visualização, que informa a velocidade registrada e fotografa as infrações.

O novo controlador de velocidade será mais um recurso de segurança para rodovia – com limitação de velocidade a 60 km/h. O local de instalação do controlador foi definido por estudo técnico com identificação de pontos críticos, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

A previsão é de que o equipamento entre em operação ainda neste primeiro semestre. As eventuais infrações são enviadas automaticamente para o banco de dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que emite a notificação de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

Equipes da concessionária estarão no local no apoio a sinalização da operação. Os usuários podem acompanhar mais informações pelo fone 0800-6420-116 e perfil no twitter @Arteris_APS. A programação das atividades pode ser alterada em caso de mau tempo.