Calcular Pips

Uma Pip é uma medida de Forex que expressa a variação do valor de duas moedas. Por exemplo, se o EUR/USD passa de 1,2250 para 1,2251, a subida de 0,0001 no dólar corresponde a 1 pip. A pip corresponde normalmente à última casa decimal de uma quota e a maioria dos pares apresenta 4 casas decimais, com algumas excepções (iene japonês).

Como Investir em Ouro? Escolha a Corretora Certa

Para a maioria dos investidores, comprar barras ou moedas de ouro e armazená-las não é a opção mais segura ou prática. No entanto, existem outras formas de se beneficiar dos movimentos no preço do ouro. Uma maneira é usar um produto chamado CFD, ou Contrato por Diferença.

Existem brokers com cotações que vão além dos valores padrões de 2 e 4 casas decimais, para as 5 e 3 casas decimais. Nesta situação, as variações da última casa decimal não corresponde a pips, mas sim a pipetes. Por exemplo, se o par GBP/USD se move de 1,51542 para 1,51543, a variação de 0,00001 USD corresponde a uma pipette.

Os investidores devem ser capazes de calcular o valor de uma pip para um par particular. Os seguintes exemplos utilizam cotações com 4 casas decimais.

Exemplo 1

Utilizando o par USD/CAD = 1,0200, onde 1 dólar americano vale 1,0200 dólares canadianos. O valor da pip (em termos da moeda base) é igual à multiplicação entre a variação na cotação com o rácio entre o valor das divisas:

[0,0001 CAD] * [1 USD / 1,0200 CAD] = Valor da Pip em dólares

1 pip = 0,00009804 USD por unidade

Tendo em conta o valor de cada pip para este par, se um investidor negociasse 10,000 unidades do par, então uma variação de uma pip para o par equivale aproximadamente a 0,98 USD de alteração do valor da posição (10,000 unidades* 0,0000984 USD).

Exemplo 2

Utilizando o par GBP/JPY = 123,00, que só apresenta duas casas decimais para medir a variação do valor de 1 pip (enquanto que a maioria das restantes cotações tem quatro casas decimais), a variação de 1 pip é de 0,01 JPY. O valor da pip (em termos da moeda base) é igual à multiplicação entre a variação na cotação com o rácio entre o valor das divisas:

[0,01 JPY]*[1 GBP/123,00 JPY]

1 pip = 0,0000813 GBP

Se o investidor negociar 10,000 unidades do par GBP/JPY, cada variação de uma pip constitui em valor, uma variação de 0,813 GBP.

O último passo para encontrar o valor de uma pip é converter o valor encontrado para a moeda de referência do investidor, isto é, a moeda da conta do investidor. Se o investidor abriu conta em euros, interessa-lhe saber quanto vale uma pip em euros. Esta operação é muito simples e o investidor apenas precisa de multiplicar o valor da pip encontrado pela taxa de câmbio das duas moedas (moeda da conta e a moeda da pip). O seguinte exemplo ilustra esta situação:

Recorrendo ao exemplo do GBP/JPY utilizado acima, o próximo passo está em converter o valor da pip encontrado (0,813 GBP) para o valor da pip em dólares americanos, utilizando para isso a taxa de câmbio GBP/USD =1,5590.

0,813 GBP / (1GBP/1.5590 USD)

0,813*1,5590 = 1,2674 USD por pip

Assim, por cada variação de 0,01 pip no par GBP/JPY, o valor de uma posição de 10,000 unidades, altera-se em aproximadamente 1,27 USD. Note que nesta situação, a moeda a ser convertida (GBP) é a moeda base da taxa utilizada (GBP/USD). No exemplo seguinte a moeda a ser convertida corresponde à moeda de cotação da taxa utilizada.

Utilizando o exemplo USD/CAD apresentado acima, o investidor desta vez pretende encontrar o valor da pip de 0,98 USD em dólares da Nova Zelândia, utilizando para isso a seguinte taxa NZD/USD = 0,7900. Neste exemplo a moeda a ser convertida (USD) corresponde à moeda de cotação na taxa utilizada (NZD/USD):

0,98 USD *(1 NZD/0,7900 USD)

[(0,98 USD) / (0,7900 USD)] x (1 NZD) = 1,2405 NZD

Assim, por cada variação 0,0001 no par USD/CAD, uma posição de 10,000 unidades varia no valor de 1,24 NZD aproximadamente.

No primeiro exemplo recorreu-se à divisão porque o investidor converteu GBP em USD, utilizando uma taxa GBP/USD. No segundo exemplo, o investidor converteu USD em NZD, utilizando uma taxa NZD/USD.

Hoje em dia, todos os brokers de Forex apresentam estes cálculos e não precisa de calcular manualmente estes valores.