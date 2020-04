Caminhoneiros recebem vacina contra a gripe em posto de serviço da BR-116/PR

Os caminhoneiros que transitam pela BR-116/PR, na região de Mandirituba/PR, podem receber a vacina contra a gripe – em ação conjunta promovida pela prefeitura, com apoio da Arteris Planalto Sul. Nesta quinta-feira, 16, a ação acontece no posto de serviço do km 136 da pista sul (sentido Rio Grande do Sul).

Os caminhoneiros fazem parte da segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe, promovida pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, a prefeitura solicitou apoio da Arteris Planalto Sul para promover um ponto de atendimento na rodovia – facilitando a vacinação desse público. “Atendemos prontamente o pedido da secretaria municipal de saúde, porque esta ação vai de encontro às nossas iniciativas de apoio a esta categoria essencial para garantia de abastecimento das cidades durante a pandemia”, comenta José Júnior, gerente de operações da Arteris Sul.

Além da vacinação incluindo doses contra Hepatite B e Febre Amarela, os motoristas também estão recebendo kits de prevenção ao coronavírus, com máscara, luvas, álcool em gel e folheto de orientação. O atendimento no km 136 segue até às 17h de hoje. Na próxima semana, a ação deve se repetir em outros postos de serviço às margens da rodovia.

A concessionária mantém outros dois pontos de atendimento aos caminhoneiros – com estrutura para pausa na viagem, uso de banheiros e vestiários com chuveiros – nas balanças de Campo do Tenente (km 193 da pista norte) e Fazenda Rio Grande (km 130 da pista sul).