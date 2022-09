Campanha de vacinação contra a Poliomielite foi realizada nas creches de Papanduva

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Saúde de Papanduva através do Departamento de Vigilância Epidemiológica, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação, realizou durante esta semana uma campanha de vacinação contra a Poliomielite nas creches do Município.

Esta ação visa proteger o maior número de crianças inscritas na Rede Municipal de Ensino, garantindo a imunização, também facilitando para os pais ou responsáveis, que muitas vezes por conta do trabalho não conseguem levar seus filhos a um Posto de Saúde.

Para a Secretária da Saúde Cátia Taciana Thorstenberg, é de suma importância prevenir as crianças contra a Poliomielite e as deficiências/sequelas que a doença pode causar, como: problemas e dores nas articulações, osteoporose, paralisia dos músculos da fala, entre outras.

Além da vacinação nas creches, a Secretaria está realizando a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e de Multivacinação nas unidades de saúde do município, até o dia 09/09.

Vacine seu filho! Leve-o até a UBS mais próxima e garanta sua proteção.