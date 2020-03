Campanha de Vacinação contra o sarampo termina nesta sexta-feira

A Campanha de Vacinação contra o sarampo, que começou no dia 10 de fevereiro, termina nesta sexta-feira, 13. Pessoas com idade entre seis meses e 49 anos sem o esquema vacinal completo devem aproveitar os últimos dias de campanha para se imunizar contra a doença.

Até o dia 6 de março, 428.332 pessoas procuraram os postos de saúde para tomar a vacina. Destas, 139.811 (32,64%) precisaram tomar as doses. As demais já estavam com o esquema vacinal completo e não precisaram refazer.

A gerente de imunização da Secretaria de Saúde de Santa Catarina, Lia Quaresma Coimbra, esclarece que, mesmo com o término da campanha na sexta, as doses da vacina contra o sarampo continuam disponíveis nos postos de saúde de todo o estado. “Ela faz parte da rotina de vacinação e é aplicada durante todo o ano nas mais de mil salas de vacinação de Santa Catarina”.

Quem deve se vacinar

Bebês com seis meses de idade devem tomar a dose zero da vacina; pessoas com idade entre um e 29 anos devem comprovar duas doses ao longo da vida; e adultos com 30 e 49 anos precisam comprovar apenas uma dose. Quem comprova as doses, de acordo com a sua faixa etária, não precisa repetir a vacina.

Sarampo em SC

Santa Catarina permanece com surto ativo da doença. Em 2020, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, foram confirmados 62 casos de sarampo. Outros 57 ainda permanecem em investigação e/ou reteste, conforme protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde (MS). Os municípios com casos confirmados de sarampo são: Florianópolis (25), Joinville (18), Porto União (6), Jaraguá do Sul (2), Schroeder (2), Blumenau (2), São José (2), Guaramirim (1), Três Barras (1), Videira (1), Maravilha (1) e Itá (1).

Os adultos jovens continuam entre os mais acometidos pelo sarampo no estado. Dos 62 casos confirmados este ano, 27 (43%) tinham entre 20 e 29 anos; 19 (30%) entre 15 e 19 anos; e oito (13%) entre 30 e 39 anos. As demais faixas etárias estão distribuídas em 13% do total de casos confirmados.

Sobre a doença

O sarampo é uma doença viral, extremamente contagiosa. O vírus se espalha facilmente pelo ar através da respiração, tosse ou espirros e pode ficar até duas horas no ambiente. Uma pessoa com sarampo pode transmitir a doença para uma média de 12 a 18 pessoas que nunca foram expostas ao vírus anteriormente ou que não tenham se vacinado. A única forma de se prevenir é com a vacinação.

Os principais sintomas do sarampo são: febre, tosse, coriza, aparecimento de manchas vermelhas no corpo e olhos avermelhados. “A pessoa que apresenta esses sintomas deve procurar o serviço de saúde com a máxima urgência. O sarampo pode causar complicações à saúde e, em casos mais graves, levar à morte”, esclarece Alda Rodolfo da Silva, enfermeira responsável pelo setor de imunopreveníveis da DIVE.