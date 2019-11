Cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios esperam por padrinhos no Paraná

Ainda dá tempo de participar da 30ª edição da campanha Papai Noel dos Correios. No Paraná, das 44 mil cartinhas selecionadas, 21 mil permanecem à espera de padrinhos e madrinhas

Para saber os períodos nas cidades do Estado, consulte o blog da campanha – http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios/ – ou procure a agência central dos Correios no município.

30 anos – A campanha, uma das maiores ações de solidariedade do país, acontece graças a uma corrente do bem que une os Correios, seus empregados e toda a sociedade na tentativa de atender aos pedidos de crianças que escrevem cartinhas ao Bom Velhinho.

No início, alguns empregados recebiam as cartinhas e, sensibilizados, adotavam as correspondências e enviavam os presentes. Assim como há 30 anos, até hoje empregados se vestem de Papai Noel e levam alegria e esperança por onde passam.

Com a participação da sociedade, a campanha ampliou seu alcance e seus objetivos de atender cartinhas de crianças, estudantes e de meninos e meninas acolhidos em creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos, alinhado ao trabalho de desenvolver a habilidade da redação de cartas, do endereçamento correto e do uso do CEP. Nessas três décadas, os padrinhos são figuras fundamentais para o sucesso da campanha.