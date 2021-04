Casan capacita e cadastra profissionais para executar adequada ligação à rede de esgotos

Engenheiros e técnicos da Casan ministram periodicamente cursos gratuitos sobre a correta ligação do sistema domiciliar à rede pública, compartilhando conceitos, orientações e a importância do sistema como um todo. As aulas são voltadas a instaladores hidráulicos, encanadores e pedreiros, entre outros profissionais que oferecem seus serviços a proprietários de imóveis de áreas beneficiadas com Sistemas de Esgotamento Sanitário.

Os profissionais que completam o curso, com carga horária de quatro horas, recebem um Certificado e têm seu nome cadastrado no site da empresa para consulta de interessados.

O site da Casan conta com uma relação com mais de 200 profissionais do Estado capacitados nos últimos anos para executar a correta ligação dos imóveis às redes coletoras de esgoto.

Responsabilidades

A Casan lembra que a responsabilidade pela contratação é do proprietário, pois a Companhia não tem como acompanhar a qualificação geral do profissional contratado, seu grau de responsabilidade e eficiência do trabalho realizado nas residências ou prédios.

Aberto a todos

Embora o foco dos cursos sejam os profissionais que trabalham com instalação hidráulica, a participação é aberta também a moradores, líderes da comunidade e estudantes da área, já que a disseminação de informações sobre a correta forma de se conectar à rede amplia os resultados positivos da infraestrutura de esgotamento sanitário.

Próximo curso

O próximo curso será realizado nesta quinta-feira, dia 16 de abril, em Ibirama. Como as inscrições já estão completas, devido aos cuidados a serem tomados com a pandemia, uma nova turma deve ser aberta ainda em abril, e será divulgada.