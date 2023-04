Celesc disponibiliza WhatsApp para clientes solicitarem serviços e obterem informações

A Celesc conta agora com mais um canal de atendimento para facilitar a rotina de seus clientes. Aqueles que precisam da segunda via da conta, solicitar religação (após realização do pagamento) ou consultar seu histórico de consumo podem ter suas solicitações atendidas com agilidade e praticidade por meio do WhatsApp.

Para utilizar o novo canal, basta salvar este número em seus contatos: (48) 99860-0067. Se preferir, também pode acessar o seguinte link:

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5548998600067

O atendimento é exclusivo para clientes do Grupo B – ou seja, clientes residenciais, rurais e pequenas empresas.

Antes de enviar sua mensagem, é importante ter em mãos o número da Unidade Consumidora (localizado no canto superior direito da fatura de energia), o CPF (para pessoas físicas) e a data de nascimento do titular da conta. Para Pessoas Jurídicas, é preciso ter o CNPJ e a data de constituição da empresa. O atendimento se dá 24h por dia, todos os dias.

Vale ressaltar que o novo canal está disponível apenas para troca de mensagens. Não serão atendidas ligações telefônicas e não serão atendidas demandas por áudio. Os prazos de atendimento praticados serão os mesmos vigentes para cada tipo de serviço.

Além de solicitar serviços, pelo WhatsApp também é possível obter informações sobre os seguintes assuntos: atualização cadastral; baixa renda/tarifa social; bandeira tarifária; comprovante de residência; denúncia; desligamento da unidade consumidora; equipamento vital; energia fotovoltaica; lojas de atendimento presencial; onde pagar a fatura; queima de equipamentos/ressarcimento de danos; ligação nova; serviços de iluminação pública; tarifa branca; troca de padrão/mudança de medidor; e troca de titularidade.