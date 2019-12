Celesc inaugura subestação em Canoinhas

Com investimento de R$ 10 milhões, a obra traz mais confiabilidade ao sistema elétrico que atende o Planalto Norte catarinense

Nesta quinta-feira, 5 de dezembro, a Celesc inaugurou a Subestação Canoinhas Rio da Areia, obra que recebeu investimentos de R$ 10 milhões e traz mais confiabilidade ao sistema elétrico dos municípios de Canoinhas, Bela Vista do Toldo e Irineópolis. A região abriga um mercado formado por mais de 3 mil unidades consumidoras, a maioria residencial e rural, principalmente produtoras de tabaco, erva-mate e suínos.

A nova subestação, com potência instalada de 9,4 MVA, representa um incremento de 30% na quantidade de energia disponível para a região. “Considerando-se as atuais taxas de crescimento, esta Subestação assegurará energia em quantidade e qualidade suficientes para atender o mercado consumidor pelos próximos 10 anos. Com mais energia disponível e o desenvolvimento econômico, amplia-se a oferta de empregos e renda, contribuindo para melhorar a qualidade de vida de toda a população”, destacou o presidente da Celesc, Cleicio Poleto Martins.

Estrategicamente posicionada, a Subestação Canoinhas Rio da Areia reforçará o atendimento das subestações de Canoinhas, Porto União e Irineópolis. À nova Subestação, estão sendo conectados cinco alimentadores (redes-tronco de energia elétrica). A partir da sua energização, a carga das três subestações que já existiam na área será aliviada e os cinco alimentadores poderão atuar como segunda fonte de energia, caso necessário, aumentando a recursividade e a confiabilidade do sistema.

“É uma obra muito esperada pela região de Canoinhas, Irineópolis e Bela Vista do Toldo. Vai trazer inúmeros benefícios para o Planalto Norte em especial para os fumicultores, produtores de leite, suínos e erva mate. Ela tem um novo conceito por ser a única do estado instalada em área rural, beneficiando o agricultor, porque geralmente estão em grandes centros e áreas industriais”, conta o gerente da Unidade Mafra da Celesc, Leandro Gonçalves de Oliveira.

A SE Canoinhas Rio da Areia atende às especificações mais modernas da Celesc. A nova SE possui tecnologia de ponta e será operada de forma remota e tele assistida, com integração plena ao Sistema Digital de Supervisão e Controle da Celesc. “A operação remota da SE nos permite oferecer à região, além de mais energia e segurança ao sistema elétrico, ser muito mais ágeis no caso de ocorrências não programadas. É a tecnologia em benefício de todos”, finalizou Sandro Levandoski, Diretor de Distribuição da Empresa.