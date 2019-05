Celesc lança segunda etapa do Bônus eficiente Linha Eletrodomésticos nesta segunda-feira

Para atender a demanda na procura por eletrodomésticos mais novos e eficientes, oferecidos com desconto de 50% pelo Programa Bônus Eficiente 5, a Celesc lança nesta segunda-feira, 6 de maio, a sua segunda etapa. Serão disponibilizados mais 2.692 equipamentos entre freezers, refrigeradores e ar condicionados, com investimento de R$ 1,5 milhão. Os equipamentos serão comercializados nas 43 lojas físicas da rede Colombo, em todo o estado, ou pelo televendas, com chamada gratuita: 0800-642-4242.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O coordenador do projeto, Mario Cesar Machado Junior, explica que o objetivo do programa é promover o uso consciente de energia elétrica e facilitar o acesso dos consumidores catarinenses a eletrodomésticos novos, com Selo Procel e a lâmpadas LED, mais econômicas e duráveis. “Devido a grande procura por esses produtos fizemos um aditivo ao contrato com as Lojas Colombo. Na primeira etapa, todos os equipamentos acabaram em menos de sete dias e já realizamos 5,3 mil entregas, restando poucas unidades”, destacou.

Nessa segunda etapa serão disponibilizadas mais 895 unidades de aparelhos de ar-condicionado (Split 9.000 BTUS), 1.005 refrigeradores (1 porta – 300 litros modelo CRB 36), 792 freezers (Vertical – 142 litros) e 8.460 mil lâmpadas LED.

No ato da compra o consumidor também precisa fazer uma doação no valor de R$ 50,00, que serão destinados à Associação Catarinense de Autismo (Balneário Camboriú), ao Asilo são Vicente de Paulo (Criciúma) e à Associação de Síndrome de Down (Joinville). A expectativa é de que sejam arrecadados mais R$ 134,6 mil, totalizando R$ 477,1 mil em doações.

O QUE PRECISA PARA PARTICIPAR?

– Ser consumidor residencial da Celesc Distribuição;

– Estar adimplente (em dia) com a Celesc Distribuição;

– Levar documentos pessoais e uma fatura de energia;

– Possuir um eletrodoméstico similar ao desejado, em funcionamento, com mais de cinco anos de uso e sem o Selo Procel;

– Entregar cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas para troca gratuita por cinco lâmpadas LED. Essa troca será realizada na entrega do eletrodoméstico na residência do consumidor.

– Ler e assinar o Termo de Adesão no ato da compra;

– Fazer a doação de R$ 50.

ECONOMIA

A substituição dos equipamento prevê um impacto na economia de aproximadamente 30% na fatura de energia do consumidor, podendo variar de acordo com o hábito de uso. A energia economizada com essa edição do projeto é de 3.700 MWh/ano e uma redução de demanda de 865 kW no horário de ponta, o equivalente ao abastecimento de 1.541 residências durante um ano.

Nas quatro edições realizadas foram substituídos 87.098 eletrodomésticos e 516.605 lâmpadas, em 117.604 unidades consumidoras, beneficiando mais de 450 mil catarinenses. Ao todo foram investidos R$ 76,5 milhões e arrecadados R$ 4,1 milhões para diversas instituições filantrópicas. O programa gerou economia equivalente a 63.667,86MWh/ano, durante os 10 anos de vida útil dos eletrodomésticos. “É energia suficiente para abastecer 265.144 residências durante um ano com consumo médio de 200 kWh/mês”, explicou o coordenador do projeto.

RESULTADO DO PROJETO

O Projeto já entregou mais de 5.900 geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condicionado, do total de 6.800 peças, desde fevereiro deste ano, quando foi lançada a sua quinta edição. O morador de Florianópolis, Leibnitz Cabral, é um dos consumidores beneficiados – ele recebeu o refrigerador na última quarta-feira, 24 de abril. “É um programa excelente e que deve acontecer sempre, pois movimenta a indústria e favorece a quem precisa, já que ajuda o cliente a consumir menos energia, contribuindo, também, com o meio ambiente”, destacou.

Desde a primeira edição, em 2013, mais de 450 mil catarinenses já foram atendidos pela iniciativa, que faz parte do Programa de Eficiência Energética Aneel/Celesc e prevê também a troca lâmpadas comuns por LED, além de arrecadar recursos para instituições de Santa Catarina. A expectativa este ano somar R$ 477,1 mil em doações que serão revertidas à Associação Catarinense de Autismo (Balneário Camboriú), ao Asilo são Vicente de Paulo (Criciúma) e à Associação de Síndrome de Down (Joinville).

Mais informações no site www.colombo.com.br/celesc