Cine Autorama exibe sessões gratuitas de cinema drive-in em Itaiópolis

Os ingressos estão disponíveis para o público pelo site www.cineautorama.com.br.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Cine Autorama, com patrocínio da WestRock, realizará duas sessões gratuitas de cinema drive-in no dia 16 de outubro, em Itaiópolis. A programação traz a exibição de dois longa-metragens (às 19h e 21h15), o Homem-Aranha no Aranhaverso e D. P. A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”, este em sessão com recursos de acessibilidade para inclusão social. É a primeira vez que o Cine Autorama acontece na cidade.

Hábito resgatado durante a pandemia, o cinema drive-in caiu no gosto do público, proporcionando um jeito diferente, charmoso e nostálgico de assistir um filme. O sucesso do formato resulta em sessões com lotação esgotada. Antes de Santa Catarina, o Cine Autorama passa por São Mateus do Sul (14 e 15/10), no Paraná, recentemente também circulou por cidades do Estado de SP.

Baseada nos quadrinhos da Marvel, a animação Homem-Aranha no Aranhaverso conta sobre o primeiro Homem-Aranha negro e de origem latina, inserindo ainda a temática de dimensões paralelas.

A segunda sessão conta com recursos de acessibilidade, com a recente produção infantil nacional “D. P. A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”, terceiro filme da franquia baseada na série do Gloob, Detetives do Prédio Azul.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Apoiadora de projetos que levam cultura e conhecimento para a população, a WestRock acredita que o acesso a iniciativas como essa são parte importante do compromisso da empresa com a sociedade. “Essas ações, além de nos aproximar das pessoas que moram nas regiões nas quais atuamos, como é o caso de São Mateus do Sul, é uma forma de promover atividades de lazer, de entretenimento, que todos nós precisamos e que nos faz tão bem.”

O idealizador do Cine Autorama, Marco Costa, comenta sobre a realização do projeto na cidade catarinense. “Estamos muito animados em levar o Cine Autorama pela primeira vez a Itaiópolis e oferecer entretenimento à população pelo cinema. Pensamos na programação com muito carinho, esperando que o público se divirta e aproveite”.

Os ingressos podem ser reservados pelo site www.cineautorama.com.br, o Cine Autorama disponibiliza 60 vagas para veículos na cidade. Para quem quiser curtir as sessões, mas não possui carro, haverá uma área para pedestres com 40 cadeiras, sem necessidade de reserva de ingressos, já que a ocupação destes lugares será por ordem de chegada.

O Cine Autorama em Itaiópolis é viabilizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da WestRock, apoio da Prefeitura Municipal de Itaiópolis e Movie Reading, realização da Brazucah Produções e Ministério do Turismo.

Serviço

O quê: Cine Autorama

Quando: 16 de outubro de 2022

Onde: Espaço ao lado da EEB Virgílio Várzea

Endereço: Rua Professor Iteir Vitorio Carvalho, 88 – Centro, Itaiópolis – SC

Quanto: gratuito

Link para os ingressos: reservas pelo site www.cineautorama.com.br

Capacidade: 60 carros por sessão + 40 cadeiras (para público pedestre sem reserva, serão ocupadas por ordem de chegada)

PROGRAMAÇÃO:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

19h – D. P. A. 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo (Mauro Lima – Brasil – 105 min – Infantil – Livre – 2021) * Sessão com recursos de acessibilidade

Sinopse: Severino encontra um objeto em meio aos escombros de um avião, sem saber que se trata de uma das faces do Medalhão de Uzur. Ao colocá-lo no pescoço, o porteiro do Prédio Azul passa a se tornar cada vez mais malvado. Com a bruxa Duvíbora e sua filha Dunhoca dispostas a roubá-lo, Pippo, Sol e Bento não têm outra saída a não ser encontrar a metade do bem do medalhão. Para tanto, eles contam com a ajuda da feiticeira Berenice, dos Inspetores de la Casa Naranja e ainda do mago Elergun.

21h15 – Homem-Aranha no Aranhaverso (Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman – EUA – 117min – Animação/Ação/Aventura/HQ – 10 anos – 2018)

Sinopse: Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela.

Sobre o Cine Autorama

O Cine Autorama foi o primeiro cinema drive-in móvel a surgir no Brasil. Concebido pela Brazucah Produções e com mais de seis anos de estrada, o projeto democratiza o acesso à cultura e já realizou mais de 400 sessões para cerca de 104 mil pessoas em todo o país. Somente em São Paulo, o circuito itinerante já marcou presença em locais icônicos da cidade como o Memorial da América Latina, Praça Charles Miller, Assembleia Legislativa de São Paulo e aeroporto Campo de Marte. Desde o começo, já foram exibidas sessões gratuitas para mais de 93 cidades de diferentes estados brasileiros.

Sobre a WestRock:

A WestRock é parceira de seus clientes para fornecer soluções únicas e sustentáveis em papel e embalagens que impulsionam seus negócios. São 50 mil funcionários que apoiam os clientes ao redor do mundo em mais de 320 operações e escritórios na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia. Saiba mais em www.westrock.com.br