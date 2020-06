Colabore com a Campanha do Agasalho 2020 da Polícia Militar de Santa Catarina

Compartilhar no Facebook

A Pol√≠cia Militar de Santa Catarina (PMSC) est√° realizando a campanha do agasalho 2020. As pessoas que tiverem agasalhos e cobertores para doar, poder√£o encaminhar as suas doa√ß√Ķes para os quarteis da Pol√≠cia Militar em Mafra, Papanduva, Itai√≥polis e Monte Castelo.

Caso n√£o tenha como encaminhar a sua doa√ß√£o poder√£o entrar em contato via WhatsApp, atrav√©s do n√ļmero 3647-0111, das 09h √†s 17h, para viabilizar um meio de coleta da doa√ß√£o na resid√™ncia ou estabelecimento comercial.

Os agasalhos e cobertores arrecadados durante a campanha que termina no dia 22 de junho serão distribuídos nos próprios municípios onde foram arrecadados, através de entidades assistenciais.