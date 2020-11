Como acompanhar a apuração e conferir o resultado das eleições

Para as Eleições 2020, a Justiça Eleitoral disponibiliza dois aplicativos pelos quais é possível tanto acompanhar a apuração das urnas eletrônicas em tempo real, como conferir a totalização do pleito.

Boletim na Mão

Por este aplicativo, de forma rápida e segura, o eleitor consegue verificar o conteúdo dos boletins de urna impressos ao final dos trabalhos da seção eleitoral. O boletim de urna é um documento que contém o extrato dos votos recebidos pelos candidatos e legendas em cada seção, mas sem fazer relação entre eleitores e seus votos. Também neste documento fica registrado o número de eleitores que compareceram e votaram, além da seção eleitoral que o emitiu. O Boletim na Mão permite que qualquer cidadão tenha acesso à apuração das urnas eletrônicas e em tempo real de forma transparente.

Basta que o eleitor interessado abra o celular e com ele “leia” o código QR impresso no boletim das seções eleitorais. Depois, é só conferir se os dados coletados correspondem aos totalizados e divulgados posteriormente pelo TSE. No dia seguinte ao pleito (16 de novembro), as mesmas informações também estarão disponíveis no aplicativo Resultados. Isso possibilita auditar o resultado do pleito e atesta a confiabilidade das urnas.

Resultados

O aplicativo Resultados possibilita seguir a contagem dos votos em todo o país, além de permitir a visualização de consulta nominal, ou seja, do quantitativo de votos computados para cada candidato, com a indicação dos eleitos ou dos que foram para o segundo turno. Diferentemente do Boletim na Mão, que dá o resultado por seção eleitoral, este aplicativo apresenta a totalização dos votos.

Na versão para as Eleições 2020, está o aprimoramento do layout do sistema, com a apresentação das fotos de todos os candidatos que disputam a eleição, além da funcionalidade de exibição do BU de todas as seções eleitorais.

O Boletim na Mão e o Resultados podem ser obtidos gratuitamente nas lojas virtuais Google Play e App Store.

Além dos aplicativos, também será possível acompanhar a apuração das eleições pelo Divulgaweb.

Sobre a apuração das eleições

A apuração das eleições é a contagem dos votos recebidos pelos candidatos e partidos. Esse trabalho compete às juntas apuradoras (nomeadas pelos juízes de cada zona eleitoral), e é realizado na própria seção eleitoral, assim que terminada a votação, às 17h. O presidente da seção eleitoral encerra a coleta de votos e, em seguida, a urna eletrônica imprime o Boletim de Urna (BU).

O resultado dos trabalhos das juntas é remetido ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A novidade em 2020 fica por conta de que a totalização será feita inteiramente no TSE e não mais nos TREs. Dentre as vantagens desta mudança está a possibilidade de compartilhamento de capacidade de processamento dos votos por meio da formação de uma “nuvem computacional”, pela qual os regionais poderão se auxiliar mutuamente.

A totalização das Eleições Municipais 2020 ocorrerá na sala-cofre do TSE, que possui todos os certificados internacionais de segurança física e de garantia de fornecimento de energia.