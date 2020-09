Concurso de ilustrações do Sesc Paraná: inscrições vão até 30/09

O concurso “Entre Lendas do Paraná” é uma iniciativa do Sesc PR em parceria com a Academia Paranaense de Letras. Serão selecionadas 105 ilustrações de lendas, mitos, locais, fatos ou personalidades históricas próprias do Paraná. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro de 2020 no site do Sesc Paraná, ou por envio via correio às Unidades, conforme edital.

Nas duas primeiras edições, as cidades de Rio Negro, Lapa, Antonio Olinto, Campo do Tenente e São Mateus do Sul já tiveram estudantes do ensino fundamental e médio como ganhadores. Uma das novidades deste ano é que o concurso está aberto a qualquer pessoa que resida no estado do Paraná, devendo escolher uma das seguintes categorias no ato da inscrição: estudantes do Sesc, trabalhador do comércio e dependentes, público em geral ou ilustração digital.

Esta seleção irá compor a coletânea Sesc Paraná 3ª edição. O resultado será divulgado no mês de novembro no site do Sesc. Além de ter as obras expostas nas plataformas digitais da instituição, os vencedores receberão a coletânea 2020 e um troféu de participação.

Para realizar a inscrição e acessar o edital, basta acessar o link https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-selecao-de-ilustracoes-para-cartoes-postais-concurso-entre-lendas-do-parana-3o-edicao/ e dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail entre.lendas@sescpr.com.br ou pelo telefone 47 3641-8550.