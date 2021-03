Conferência Mundial online tem nova edição com o tema “É tempo de conquistar”

O Congresso Mundial de Líderes Cristãos – CLF, promoverá uma nova conferência on-line. O evento acontecerá dos dias 16 a 20 de março às 09h e às 19h. A Conferência Mundial online será transmitida pelo aplicativo ZOOM, YouTube e Facebook. A conferência é interdenominacional, gratuita, e tem o objetivo de guiar os líderes a descobrirem o coração de Deus dentro da Bíblia e ajudar a superar os problemas do ministério através da Fé.

Através das conferências anteriores muitos líderes cristãos ganharam esperança através da Palavra de Deus, trocaram experiências e as igrejas participantes experimentaram um despertar, não só no cristianismo, mas também na sociedade.

A pandemia sem precedentes da covid tem se prolongado, e os ministérios de diferentes congregações têm enfretado problemas que parecem não ter solução como: os ministérios que não demonstram crescimento, os jovens que deixam a igreja, o desânimo e também os crescentes casos de depressão e suicídio entre os líderes cristãos.

Nesta edição, além das academias temáticas, há também um novo quadro do evento chamado Revezamento de Oração-“Prayer Relay”, onde pastores dos Estados Unidos, Europa e Coreia do Sul, se reuniram para fazer um revezamento e orarem por motivos como: Aqueles que estão lutando para sobreviver a covid-19, para que os líderes cristãos possam ter uma fé profunda baseada na Bíblia, pelo sucesso no ministério através do evangelho genuíno de Jesus Cristo.

O tema da conferência desta edição: “É hora de conquistar“ pois, segundo os organizadores do evento, muitos se sentem desanimados, ao ponto de desistirem, assim como os israelitas diante da terra de Canaã.

Contudo, assim como Josué e Calebe seguiram bravamente, os cristãos podem seguir com ousadia para alcançar as promessas e bênçãos preparadas por Deus.

Para fazer a sua inscrição, clique aqui

Mais informações: clfbrasil.org.br

Youtube: https://www.youtube.com/c/CLFBrasil

Facebook:@clfbrasil

Assista também: https://cutt.ly/xzmVy53

