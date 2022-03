Confira a previsão para o outono em Santa Catarina

O outono começa às 12h33 do dia 20 de março e terá temperatura próxima à média. O destaque fica para ocorrências de amplitude térmica: os dias devem ter temperatura baixa na madrugada e amanhecer, e mais alta (calor) à tarde.

Desta forma, persistem os episódios isolados com geada nas áreas altas do Planalto Sul, mais frequente e abrangente no estado no decorrer de abril com a chegada das primeiras massas de ar frio em SC, que podem chegar mais cedo neste ano devido a La Niña. Por outro lado, também são esperados dias consecutivos de temperatura elevada (acima de 30ºC), especialmente no mês de maio, caracterizando os veranicos.

A previsão para o trimestre é de chuva abaixo da média climatológica e mal distribuída em todas as regiões de SC. No entanto, nos primeiros 10 a 15 dias de março, o indicativo é de chuva significativa e frequente no estado, especialmente do Planalto ao Litoral. A previsão indica a passagem de pelo menos duas frentes frias, influência de cavados (áreas de baixa pressão) e convecção isolada associada ao aquecimento do dia (característica do fim do verão).

Em março diminuem as chuvas de verão (chuva convectiva) e, principalmente a partir da segunda quinzena, as frentes frias chegam ao Sul do Brasil, sendo elas responsáveis pela maior parte da chuva em Santa Catarina. A média mensal varia de 100 a 130 mm do Oeste ao Planalto e de 150 a 210 mm no Litoral do Estado. Em abril e maio, a chuva diminui ainda mais e a média mensal fica em torno de 100 a 170 mm, no Estado.

No fim do verão o destaque ainda é alta a incidência de temporais localizados com raios, granizo e ventania em SC. Por vezes ocorrem acumulados significativos de chuva em curto espaço de tempo. Por isso, a Epagri/Ciram recomenda o acompanhamento diário dos boletins e informações disponibilizados no site.

A partir de março ciclones extratropicais atuam com mais frequência no litoral do Uruguai, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, provocando vento intenso, mar agitado com ressaca e perigo para a navegação no litoral catarinense.

