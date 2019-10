Conheça o passo a passo para a rematrícula na Rede Estadual de Ensino de SC

Compartilhar no Facebook

Iniciou nesta segunda-feira (14) a etapa de rematrícula escolar da rede estadual de ensino para o ano letivo de 2020, que vai até o dia 23 de outubro. Nesta etapa, os alunos que desejam ficar na mesma unidade escolar no próximo ano deverão preencher os dados e afirmar a permanência.

Neste ano, as rematrículas serão feitas de forma on-line em todo o Estado, ate mesmo pro meio de um smartphone. Esta novidade evita as filas na escola e facilita o processo. Caso os pais ainda prefiram realizar as matrículas presencialmente, é só se dirigir à unidade escolar.

É muito importante que os pais reafirmem que seus filhos permanecerão na mesma escola em 2020. Essa ação auxiliará a escola na organização das turmas e na admissão dos professores para o próximo ano. As vagas que não forem preenchidas na rematrícula serão disponibilizadas para alunos novos.

Acesse aqui e siga o passo a passo: http://rematricula.sed.sc.gov.br/