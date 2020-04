Corpo de Bombeiros Militar alerta para cuidados com o uso do álcool em casa

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) alerta a popula√ß√£o para ter cuidados durante o manuseio do √°lcool 70% durante os cuidados de higieniza√ß√£o em casa. A corpora√ß√£o ressalta a import√Ęncia do uso do produto para a preven√ß√£o ao novo coronav√≠rus, mas relembra que √© preciso ter muito cuidado no manuseio para evitar queimaduras.

A venda da versão líquida do produto estava proibida desde 2002 e foi liberada para os cidadãos por 90 dias para a esterilização dos ambientes. Já a versão em gel é liberada para a venda. A diferença entre ambas é que na apresentada em gel, em caso de contato com fogo, não ocorre uma explosão, como seria na líquida. Porém, o álcool em gel leva mais tempo para evaporar.

Por isso, √© preciso ter cuidado ao utilizar as duas vers√Ķes, principalmente em ambientes fechados.¬†Siga as instru√ß√Ķes da corpora√ß√£o para ter um ambiente seguro.

Cuidados para evitar acidentes domésticos com o álcool

Utilize apenas a quantidade necessária para higienizar as mãos ou superfícies, com os ambientes ventilados e aguarde a evaporação total do produto;

Controle a utilização em crianças, evitando que elas fiquem próximas a locais que possam levar a uma queimadura;

Jamais utilize fósforos e isqueiros logo após a aplicação de álcool nas mãos ou superfícies;

Nunca derrame álcool sobre o fogo, pois a chama pode seguir o caminho do álcool e chegar até as suas mãos;

Como proceder em caso de queimaduras graves

Primeiramente, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina pelo telefone 193, explique ‚Äď com calma ‚Äď o que aconteceu. Enquanto a ambul√Ęncia se desloca para o local do atendimento, coloque a parte queimada em √°gua corrente, em temperatura ambiente.

Jamais utilize as subst√Ęncias caseiras, como borra de caf√© ou pasta de dentes, por exemplo, porque isso pode agravar a situa√ß√£o;

Não aplique pomadas ou medicamentos sem a orientação médica;

Não estoure as bolhas, que podem se formar devido a queimadura, ou tente descolar peças de roupa que podem ficar grudadas sobre a pele, deixe isto para um profissional.