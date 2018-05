Correios prorrogam até quinta-feira (07/06) inscrições para o Programa Jovem Aprendiz

Com a prorrogação da data, estudantes interessados em participar do Programa Jovem Aprendiz dos Correios 2018 terão até quinta-feira da próxima semana (07/06) para se inscreverem no processo pelo site da empresa. São 4.983 vagas em todo o país e formação de cadastro reserva. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter entre 14 e 22 anos completos – exceto se pessoa com deficiência, que não tem limite de idade -, estar matriculado e cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

O jovem aprendiz cumprirá jornada de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias. O programa é composto pela fase teórica do curso de Assistente Administrativo, realizada no SENAI, e pela fase prática, que acontece nos Correios. Os benefícios são salário de R$ 448,46, vale transporte, vale refeição/alimentação no valor de R$ 421,36 e uniforme.

Em Santa Catarina, há vagas nos seguintes municípios: Mafra, Araranguá, Balneário Camboriú, Biguaçu, Blumenau, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Florianópolis, Gaspar, Itajaí, Itapema, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Lages, Laguna, Navegantes, Palhoça, Pinhalzinho, Rio do Sul, São Bento do Sul, São Joaquim, São José, São Miguel do Oeste, Sombrio, Tijucas, Timbó, Tubarão, Videira e Xanxerê. Confira no edital o número de vagas por faixa etária, turno e modalidade de curso de aprendizagem (presencial ou a distância).

A seleção será simplificada, realizada por meio da comprovação de requisitos referentes à renda familiar, aprovação escolar, série atual e participação em projetos sociais.