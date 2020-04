Covid-19: como os motociclistas podem se proteger nas ruas neste período

Desde o início das medidas de distanciamento social, necessárias para a contenção da propagação da COVID-19, a demanda por serviços de entrega tem crescido expressivamente por todo Brasil. Em março, o volume de buscas no Google relacionadas a esse serviço atingiu o maior pico desde 2004, quando é iniciada a série histórica do Google Trends. Tal movimento acende um alerta para um cuidado ainda maior da categoria dos motociclistas com as regras de trânsito, com os itens de segurança e com a higienização, visando garantir uma rotina de trabalho com menos risco.

“É importante que os motociclistas sempre higienizem suas mãos. Também é importante que limpem a motocicleta e os equipamentos de segurança. Usem álcool para higienizar luvas, manetes da moto, retrovisores, chaves e o capacete”, reitera Vitor Morim, da Gerência Médica da Seguradora Líder.

Seguro DPVAT e motocicletas

Dados do Relatório Anual 2019 da Seguradora Líder mostram que, em 2019, foram pagas mais de 353 mil indenizações do Seguro DPVAT, incluindo todos os tipos de veículos no Brasil. Apesar de representarem apenas 29% da frota nacional, as motos foram responsáveis por 77% dos pagamentos do seguro, totalizando mais de 273 mil indenizações. Mais de 80% das indenizações por morte em acidentes com motocicletas foram para vítimas do sexo masculino. Nos dois primeiros meses de 2020, a tendência se repete. Mais de 45 mil indenizações já foram destinadas aos acidentes com motocicletas neste ano, um crescimento em relação ao primeiro bimestre de 2019, que somou 39.735 benefícios pagos