Covid-19: Estado do Paraná terá toque de recolher

Para conter o avanço da Covid-19, o Governo do Paraná irá implantar um toque de recolher e estuda fechar praças e parques em todo o estado. As novas medidas devem ser publicadas até quarta-feira (2), segundo o governo.

De acordo com boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) de segunda-feira (30), o Paraná tem 277.424 casos confirmados do novo coronavírus com 6.099 mortes.

Em entrevista à RPC nesta terça-feira (1º), o secretário de Saúde, Beto Preto, afirmou que o governo avalia implantar o toque de recolher das 23h às 5h, em todo o estado, para evitar a circulação do vírus.

“É necessário que possamos interromper em alguns momentos a circulação de pessoas. Uma das hipóteses que está sendo colocada a partir de hoje ou amanhã é o toque de recolher. Há hipótese até de fechamento de praças, parques, diminuição de festejos de natal e ano novo por parte dos entes públicos”, afirmou.

Beto Preto disse ainda que os servidores que atuam nas repartições públicas estaduais devem voltar a trabalhar no regime de home office. Além disso, o governo irá recomendar que os municípios e outras esferas do poder adotem a mesma medida.

“Queremos diminuir o trânsito de pessoas. É difícil falar em permanecer em casa depois de nove meses. Estamos encaminhando para um problema de 15 a 20 dias. Precisamos tentar mais uma vez o isolamento social, uso de máscara e principalmente o distanciamento”, disse.

Por meio de nota, o Governo do Paraná disse que está alinhando as novas medidas com os gestores municipais.

Segundo dados da Sesa, o estado somou mais 56.156 casos e 628 mortes provocadas pelo coronavírus, em novembro.

Enquanto o número de mortes tiveram queda na comparação com outubro, o número de casos dobrou, conforme o levantamento.

