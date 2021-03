Covid-19: SC prorroga medidas e restrições de atividades não essenciais aos fins de semana

Fiscalizações com 500 policiais serão mantidas para evitar aglomerações e festas clandestinas. Governador e prefeitos se reuniram para discutir medidas vigentes e criticadas por especialistas

Nesta quarta-feira (10), o governo de Santa Catarina anunciou a prorrogação de medidas sanitárias para conter a Covid-19. Além da restrição do funcionamento de serviços não essenciais aos fins de semana, a decisão prevê limitação de ocupação de público em estabelecimentos e a prorrogação do uso de 500 policiais militares para atuar exclusivamente na fiscalização para evitar aglomerações e festas clandestinas durante a pandemia.

O novo decreto com as regras será publicado ainda nesta quarta e passa a valer a partir de quinta-feira (11), segundo o governo. A proposta foi apresentada pelo governo e aceita pela Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e por prefeitos das 21 maiores cidades catarinenses durante uma reunião online.

Outro ponto que ficou mantido entre as lideranças é que partir de sexta-feira (12) até sexta da semana que vem, dia 19, haverá a limitação de funcionamento de algumas atividades com limite de ocupação de 25%, com exceção dos finais de semana. Quais atividades não foram especificadas. O atendimento ao público ficará restrito das 6h até as 23h59. Continua proibido também, a venda e consumo no local de bebidas alcoólicas das 21h até às 6h.

No transporte coletivo segue com limitação de 50% da ocupação do veículo. O funcionamento de casas noturnas, realização de shows, além de qualquer tipo de aglomeração de pessoas continuam proibidos no estado.

O encontro entre as lideranças estaduais teve início às 10h30 desta quarta(10) e aconteceu de maneira online. Essas medidas já haviam sido anunciadas e aplicadas outras vezes pelo governo estadual desde o final do mês de março.

Medidas criticadas

Com 8.170 óbitos e 712.063 casos confirmados, o estado enfrenta o pior momento da pandemia, segundo especialistas. Pacientes começaram a ser transferidos para o Espírito Santo, após o governo assumir que vive um colapso na saúde.

Os hospitais estão cheios em Santa Catarina e, na noite de terça (9), havia 395 pessoas aguardando em uma fila de espera por vagas de leitos em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Ao menos 76 pessoas com coronavírus morreram antes de conseguir leito especializado.

Fonte: G1 SC