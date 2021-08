Covid-19: vacinação em SC ultrapassa 5 milhões de doses aplicadas

Santa Catarina chegou, nesta sexta-feira, 30, a mais de 5 milhões de doses aplicadas contra a Covid-19. Os dados são do Vacinômetro do Estado, que indicam que, até hoje, 5.003.505 de doses de imunizantes já foram utilizadas. São 3.578.563 pessoas vacinadas com a primeira dose, algo que representa 64,20% da cobertura vacinal da população adulta acima de 18 anos, enquanto 25,56% da segunda dose e dose única. O total de pessoas completamente imunizadas em Santa Catarina já é maior do que o número dos que foram infectados, desde o início da pandemia. Mais de 1,4 milhão já receberam a segunda dose, ou dose única da vacina, enquanto mais de 1,1 milhão de casos foram registrados no estado.

“É um número importante para todos nós, demonstra que estamos no caminho certo e que cada ação é valiosa. Não só as ações diretas do Estado são importantes, como também cada pessoa que se desloca para receber a vacina. Cada um que age para sair dessa pandemia. Não iremos descansar até o último catarinense estar vacinado”, destacou o governador Carlos Moisés.

A cobertura dos grupos prioritários com a primeira dose está em 99,69%. Com as mais de 5 milhões de doses aplicadas, o Estado já vacinou mais da metade da população de Santa Catarina que está apta a receber o imunizante nesta fase com a primeira dose. Com a segunda dose ou dose única, é cerca de 1,5 milhão catarinenses.

“Nós estamos melhorando os índices dia a dia. Os últimos dois meses estão sendo de ampla cobertura vacinal. Estamos acelerando as doses, com um número de leitos vagos de UTI COVID, que nos dá uma segurança para as próximas semanas, e já estamos chegando em 1,5 milhão de catarinenses com o esquema vacinal completo. E a projeção é que esses números melhorem cada vez mais”, acrescentou o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

