Curiosidades das eleições 2020

A atual prefeita perdeu por um voto de diferença, porém como o candidato vencedor é mais velho, obrigaria a atual prefeita a fazer no mínimo dois votos a mais para vencer o pleito

Um dos fatos mais curiosos destas eleições municipais de 2020, aconteceu na cidade vizinha de Santa Terezinha (que fazia parte de Itaiópolis). A atual prefeita do município Valquíria Schwarz perdeu a chance de ser reeleita pela diferença de apenas 2 votos para um de seus opositores, o candidato eleito Genir Antonio Junckes (MDB), que totalizou 2.546 (45,35%) votos contra os 2.545 (45,37%) votos (45,35%) da atual prefeita Valquíria Schwarz (PSD), com apenas um voto de diferença.

No caso se a eleição tivesse empatada o candidato mais velho Genir com 61 anos, teria vencido o pleito, Desta forma, Valquiria 45 anos, precisaria mais 2 votos, para continuar governando Santa Terezinha por mais 4 anos.

Candidatos a vereador com 1 ou nenhum voto na região

Tivemos ocorrências em 5 municípios da região onde, em dois deles, Piên/Pr e Campo Alegre, tivemos dois candidatos com apenas 1 voto e 3 candidatos com nenhum voto em Agudos do Sul/Pr., Lapa/Pr e Piên/Pr. Até o momento não se sabe oficialmente o motivo de apenas um voto, ou deles se candidatarem e eles mesmos não terem votados em si mesmos, também não foi comunicado a justiça eleitoral a desistência do pleito.

Agudos do Sul-Pr

– Roseli Pereira (PP) – 0 voto

Lapa/Pr

– Cláudia dos Santos (DEM) – 0 voto

Piên/Pr

– Ricardo (PTB) – 1 voto

Lucas Silva (PSL) 0 votos

– Gabrieli Pereira (SOLIDARIEDADE) – 0 voto

Campo Alegre/SC

– Professor Cleiton Maia (PSDB) – 1 voto

Candidato mais velho é eleito após eleição terminar empatada no Ceará

Candidatos do PSDB e do PMB terminaram disputa com o mesmo número de votos: 5.811; caso no município de Cariús (CE) foi o único em todo o País

O que acontece se dois candidatos terminarem empatados em número de votos? A resposta para essa pergunta se tornou conhecida neste domingo (2) para os moradores do município de Cariús, cidade 418 quilômetros distante de Fortaleza, capital do Ceará.

A disputa para a prefeitura do município de 18 mil habitantes foi tão acirrada que a apuração das urnas apontou o único empate entre dois candidatos em todo o País. Os prefeituráveis José Fernandes Ferreira, conhecido como Iran (PSDB), e seu principal adversário, Antonio Valdenizo da Costa, conhecido como Nizo (PMB), receberam os mesmos 5.811 votos na eleição.

Como a legislação eleitoral só prevê a realização da disputa em segundo turno nas cidades em que há mais de 200 mil eleitores, o novo prefeito de Cariús foi decidido no critério de desempate. Conforme o artigo 110 do Código Eleitoral, “em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais idoso”.

O motorista Nizo tem 41 anos de idade, enquanto o comerciante Iran já chegou na casa dos 46 anos. Desse modo, o candidato do PSDB acabou eleito prefeito de Cariús pelos próximos quatro anos.

A decisão poderia ter sido diferente caso qualquer um dos 586 eleitores que votaram nulo, ou um dos 160 que votaram em branco, tivesse mudado de ideia de última hora. Os rumos da cidade, claro, também poderiam ter sido outros se os 398 eleitores que votaram nos demais candidatos, Ana Maria (PCdoB) e Luiz do Caximbo (PSOL), tivesse optado entre Nizo e Iran. Sorte do segundo, que precisou aguardar até a contagem do último voto para comemorar a vitória. Ou melhor, o empate.

Com 95 anos, prefeito eleito em Muriaé é o mais velho do país

José Braz (PP) teve 42,80% dos votos e vai comandar a cidade da Zona da Mata pela terceira vez

O prefeito mais velho eleito no país é de Minas Gerais. Aos 95 anos, José Braz (PP) venceu as eleições na cidade de Muriaé, com 42,80% dos votos. Será a terceira vez que ele vai assumir a administração do município da Zona da Mata. O vice na chapa é o médico Marcos Guarino (PSB), de 63 anos.

A conquista da Prefeitura de Muriaé não foi o único desafio enfrentado por Braz durante a corrida eleitoral que, este ano, aconteceu em plena pandemia do novo coronavírus. Devido à idade, ele faz parte do grupo de risco para agravamento da doença (Covid-19).

“Nosso trabalho vai ser muito árduo nesses quatro anos, porque a despesa é muito alta, a prestação de dívidas é muito alta. Tenho certeza da nossa capacidade, certeza de que, com a nossa administração e Deus, vamos vencer. E já vamos pensar em fazer um novo sucessor daqui a quatro anos”, disse José Braz, em coletiva de imprensa realizada logo após a confirmação do resultado.

Na entrevista, o prefeito eleito afirmou ainda que saúde, educação e políticas sociais serão prioridades em seu governo. “Vou fazer o que as pessoas pedirem. As associações de bairros, as pessoas que vierem até mim para dar sugestões serão bem aceitas e, dentro do possível, vamos atender, se Deus quiser”, destacou Braz, que também é empresário e, atualmente, preside um grupo com mais de 80 concessionárias em todo o país.

Nulos, brancos e abstenções ‘vencem’ eleições em 22 capitais

Número de votos nulos, brancos e abstenções surpreendeu neste primeiro turno, superando 1º colocado em dez capitais e vencendo o 2º em outras 11

Número de nulos, brancos e abstenções surpreendeu neste primeiro turno das eleições municipais

Os grandes campeões deste primeiro turno de eleições municipais foram os votos inválidos ou ausências. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a soma de votos nulos, brancos e abstenções superou o primeiro ou segundo colocado na disputa para prefeito em 22 capitais.

Somadas, as abstenções, nulos e brancos superaram o primeiro colocado em dez capitais: Porto Alegre (RS), Porto Velho (RO), Curitiba (PR), São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Cuiabá (MT), Aracaju (SE) e Belém (PA).

No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, esta soma de nulos, brancos e abstenções chegou a superar os votos obtidos pelos dois primeiros colocados, juntos.