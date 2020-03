Detran-SC inicia licenciamento de veículos em formato digital

O Detran de Santa Catarina dá mais um passo importante para a digitalização de serviços. A partir desta terça-feira (17), o órgão passa a emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio eletrônico (CRLV-e) online. Além disso, o proprietário que também quiser ter o documento físico poderá realizar a impressão em qualquer equipamento em papel A4. A nova funcionalidade já estava prevista para este ano, mas foi antecipada e faz parte do conjunto de ações do Governo para evitar a propagação do coronavírus no Estado.

Assim que confirmado o pagamento do IPVA e do licenciamento, o novo documento estará disponível e poderá ser emitido no portal Detran Digital e no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, disponível no Google Play e App Store.

“Essa medida reforça nosso trabalho de tornar o acesso ao Detran mais fácil e digital e ajuda a reduzir a necessidade da presença física das pessoas em nossas unidades de atendimento. É a tecnologia a favor do bem-estar da população”, afirma a delegada Sandra Mara Pereira, diretora do Detran-SC.

Em 2019, o Detran/SC expediu mais de 2 milhões de licenciamentos e a implementação da medida importará numa importante redução da demanda presencial no órgão de trânsito, contribuindo para a diminuição dos riscos de transmissão do coronavírus.

A nova funcionalidade evita a obrigatoriedade da retirada presencial do documento impresso junto a uma Ciretran ou despachante. Agora é possível a impressão do CRLV em uma folha de papel A4 comum, garantindo maior comodidade para a população. A autenticidade do documento, tanto na versão eletrônica quanto em meio físico será aferida pela fiscalização por meio de QRCode.

Medidas do Governo do Estado para contenção do coronavírus

Em novos decretos o Governo do Estado estabeleceu uma série de medidas para evitar a propagação do coronavírus no Estado, entre elas suspendeu por 30 dias o atendimento presencial ao público nas unidades do Governo em serviços que puderem ser prestados por meio eletrônico ou telefônico. Saiba como está o atendimento ao público nos órgãos do Estado a partir desta segunda-feira aqui.

Também estão suspensas as aulas nas redes públicas e privadas e eventos públicos e privados que reúnam mais de 200 pessoas em local aberto ou mais de 100 pessoas em ambiente fechado estão proibidos.

Prevenção ao coronavírus

A melhor forma de frear o avanço do coronavírus é a prevenção:

Caso o paciente apresente os sintomas da doença, como febre, tosse, falta de ar, dores musculares e de cabeça, deve procurar atendimento em uma unidade básica de saúde. Lá os agentes de saúde farão o devido encaminhamento, se necessário, e darão as orientações em relação ao tratamento.

Em caso de dúvidas sobre onde procurar ajuda, as pessoas devem ligar para o número 136, do Disque Saúde, disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Somente serão transferidos para UPAs ou hospitais pacientes em estado mais grave. Os sintomas do coronavírus são semelhantes ao de gripe e a recomendação para quem não tiver o caso agravado é que fique em isolamento e monitoramento em casa;

Idosos e pessoas com doenças crônicas evitem ir a eventos fechados a locais com aglomeração;

Evite viajar se estiver com febre ou tosse;

Evite contato com pessoas que estiverem visivelmente doentes, principalmente com sintomas respiratórios (tosse ou coriza);

Higienize as mãos frequentemente, seja com água e sabão ou álcool gel;

Evite tocar os olhos, nariz e boca;

Pratique a etiqueta da tosse: ao tossir e espirrar, cubra a boca com lenço descartável ou antebraço. Descarte o lenço imediatamente;

Se você ficar doente durante uma viagem, procurar imediatamente a tripulação ou equipe médica de bordo;

Na viagem, evite a ingestão de alimentos de procedência duvidosa ou inadequadamente preparados;

Evite o contato com animais silvestres ou animais doentes;

Evite que crianças e adolescentes com menos de 14 anos mantenham contato prolongado com pessoas com mais de 65 anos;

Evite a circulação em locais com grande aglomeração de pessoas, inclusive praias, lagos e lagoas;