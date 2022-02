Dicas para montar a sua carteira de investimentos em meio a um mercado volátil

Anos eleitorais tendem a ser bastante voláteis em inúmeros sentidos, e com a adição da crise mundial acarretada pelo COVID-19, o ano de 2022 com certeza será desafiador para investidores. A corrida eleitoral afeta diretamente a sua carteira de investimentos, já que gera especulações no mercado – por conta disso, é preciso se preparar e alocar muito bem o seu dinheiro para que ele se multiplique em vez de diminuir.

Em entrevista ao Money Times, Andressa Siqueira, especialista em investimentos da Magnetis, afirmou que “em 2022 temos a somatória das expectativas em torno do resultado das eleições e o cenário de alta da Selic para conter a inflação de dois dígitos. Tudo isso tem levado os investidores a fugirem da renda variável”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Isso porque a renda variável muda rapidamente de acordo com a política e cenário econômico do país, sendo mais arriscada em tempos de incerteza. Siqueira espera que o ciclo de alta de juros chegue ao patamar de 11,5% ao ano. Contudo, mesmo que os investimentos na Bolsa preocupem, a especialista não recomenda que a sua carteira migre completamente para a renda fixa e que você zere as suas posições na variável. O mais importante é que o investidor adeque a sua carteira de investimentos ao grau de risco que se dispõe a correr.

Por exemplo, a Magnetis usa uma gestão quantitativa que ajuda os seus clientes a não depender do cenário político para a obtenção de lucros. Siqueira ainda argumenta que “não são apenas as eleições que trazem volatilidade à Bolsa de Valores brasileira. Novas variantes da Covid-19 e o vírus influenza também indicam que podemos ter um ano conturbado, o que amplifica a necessidade de uma gestão quantitativa”.

Como aplicar a gestão quantitativa

Com a gestão quantitativa, você pode criar um portfólio de investimentos com retorno ajustado ao risco. “Com essa estratégia, se você tiver uma perda ela será pequena. E se houver valorização, ela será alta. Ou seja, o ganho não tem teto, mas o prejuízo tem”, destaca Andressa Siqueira.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Ela recomenda a diversificação da carteira: ou seja, além da renda fixa, tenha uma porção do seu capital em renda variável, respeitando a sua aversão ao risco, além de posições em ativos internacionais e até mesmo criptomoedas.

Para se ter noção, há inúmeras maneiras de proteger a sua carteira através da diversificação. Caso você tenha um perfil mais arrojado, também é possível alocar em opções alternativas – por exemplo, apesar do risco ser maior, o Forex é confiável e aumenta as suas chances de lucrar mais do que com investimentos convencionais. No confiável.com, você pode encontrar uma lista com as melhores corretoras forex e entender mais sobre este mercado, que é voltado para as negociações de câmbio. Nele, é possível comprar e vender pares de moedas, como o euro e dólar, em uma espécie de “aposta” de uma contra a outra.

Janela de oportunidade: Renda fixa

No dia 4 de janeiro, Felipe Miranda e Rodolfo Amstalden, sócios da Empiricus, fizeram uma live junto com Jojo Wachsmann, sócio-fundador e CIO da Vitreo, para discutir o cenário macroeconômico e suas projeções para 2022.

De acordo com Rodolfo, os investimentos em renda fixa estão atrativos devido à alta da Selic, mas é importante não deixar de diversificar. Ele acredita que este ano está repleto de janelas de oportunidades para o tipo de alocação mais segura que há: “De fato temos excelentes oportunidades em 2022 e um pouco em 2023, mas essa janela vai fechar, então, é interessante aproveitar para ‘travar’ algumas taxas generosas enquanto elas ainda existem”.

Nisso, ele se refere aos títulos atrelados à inflação e taxa Selic. Em sua recomendação, Rodolfo afirmou que vale ter uma posição menor em títulos prefixados e uma posição maior em títulos públicos que pagam inflação mais uma taxa – os chamados NTN-Bs. “Assim, mesmo se a gente estiver errado quanto à inflação, o juro real é garantido”, completou.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -