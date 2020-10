Diversos setores seguem reagindo positivamente em Santa Catarina

A produção industrial continua em expansão em Santa Catarina, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta quinta-feira, 08. Em agosto, o setor cresceu 6% no estado na comparação com julho deste ano. O desempenho catarinense está acima da média nacional (3,2%) e atrás apenas do avanço registrado no Pará (9,8%).

“Esses dados representam a retomada econômica de Santa Catarina. Com protocolos sanitários definidos pelo Estado, a indústria não parou as atividades neste período de pandemia. E agora registramos um dos maiores crescimentos do país, o que reforça que tomamos as medidas necessárias no momento certo. Nosso povo é trabalhador, nossa economia é diversificada e juntos iremos vencer todos os desafios”, destaca o governador Carlos Moisés.

Depois do Pará e Santa Catarina, os maiores crescimentos foram do Ceará (5,7%), Rio Grande do Sul (5,2%) e Amazonas (4,9%).

“Os bons índices da indústria catarinense evidenciam Santa Catarina no cenário nacional. Um estado competitivo e com nota máxima em eficiência na máquina pública, que dá segurança aos catarinenses e incentiva o investidor a ampliar seus negócios no estado, gerando mais oportunidades, numa espiral de prosperidade, confiança e esperança. Somos parte de um trabalho integrado com o setor produtivo, cumprimos nossos propósitos fortalecendo a parceria e o trabalho em conjunto. Seguimos com uma gestão focada e embasada em políticas de estado perenes”, avalia o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Rogério Siqueira.

Segmentos em alta em SC

Diversos setores seguem reagindo positivamente no Estado, quando comparados com agosto do ano passado. É o caso da fabricação de máquinas e equipamentos (23,6%), produtos têxteis (11,9%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (11%); materiais plásticos e de borracha (9,7%), artigos de metal (6,6%) e celulose, papel e produtos de papel 0,7%.

“Os números divulgados pelo IBGE mostram que Santa Catarina segue uma tendência de crescimento já observada pelo quarto mês consecutivo, quando comparamos a evolução com o mês anterior. Se analisarmos a produção de agosto de 2020 com o mesmo período de 2019, mostra que seis dos 12 segmentos pesquisados apresentaram expressivo crescimento. Espera-se que esta tendência siga nos próximos meses”, reforça o economista da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) Paulo Zoldan.

Média nacional

Com a alta de 3,2% na atividade industrial nacional, de julho para agosto de 2020, foram registrados resultados positivos em 12 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE, refletindo o retorno gradual à produção diante da pandemia de Covid-19.

Comércio cresce em SC

Também nesta quinta-feira, o IBGE apontou que o comércio varejista no estado cresceu 3,6% em relação a julho, melhor resultado da região Sul.