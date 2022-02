Edital Memorial de Vivências vai premiar relatos de experiências durante a pandemia

A Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC), por meio da Superintendência-Geral da Cultura, abrem as inscrições para o Edital Memorial de Vivências com recursos da Lei Aldir Blanc.

A iniciativa tem como objetivo eternizar as expressões, nas diferentes linguagens artísticas e culturais, das vivências, saberes e fazeres durante o período pandêmico por meio de um museu virtual. O edital é voltado para trabalhadores e trabalhadoras da cultura pessoa física, residentes no Paraná. As inscrições prosseguem até o dia 17 de fevereiro. Para se inscrever acesse UNESPAR.

Para participar, o interessado deve enviar um vídeo-depoimento, entre 15 e 30 minutos, no ato da inscrição. Ao todo, 1.065 artistas de dez segmentos culturais serão contemplados com um prêmio individual de R$ 5 mil reais, totalizando um investimento global de R$ 5.325.000,00.

No intuito de descentralizar os recursos, as vagas foram divididas em 70% para o interior do Estado e 30% para a capital. São contempladas as áreas de: artes visuais, audiovisual, cultura tradicional, diversidade cultural, dança, ópera ou circo, música e técnicos. Para participar, é necessário comprovar a atuação de, no mínimo, dois anos na área.

Segundo Luciana Casagrande Pereira, superintendente-geral de Cultura do Paraná, é importante que as políticas públicas viabilizem a cultura do futuro, mas é imprescindível que se valorize também a memória cultural. “O Memorial de Vivências foi pensado com esse intuito: o de permitir que os trabalhadores e trabalhadoras da Cultura do Estado contem suas histórias com as artes e o fazer cultural para que se registre esse momento particular que vivemos”, afirma. Todas as etapas e outras informações estão descritas no edital, que está disponível no site da Unespar e da Cultura Paraná. Os participantes também pode solicitar mais informações pelo e-mail premorimemorialdevivencias@unespar.edu.br.

Importante: o proponente que não tem cadastro como agente cultural no sistema Sic.Cultura, deverá se cadastrar no sistema antes da inscrição acessando o link: http://www.sic.cultura.pr.gov.br/cadastro/agente.php e se categorizar como Agente Cultural.

