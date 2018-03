Educadores e comunidade escolar do Estado estão mobilizados no Dia D da Base Nacional Comum Curricular

As discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas escolas estaduais, municipais e particulares de Santa Catarina marcaram a terça-feira, 20, em todo o Estado. A ação, definida pelo Ministério da Educação, foi articulada pela Secretaria de Estado da Educação e União de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), juntamente com comunidade escolar, secretários de Educação, diretores de escola, equipe pedagógica, professores, pais e alunos.

Além da mobilização nas escolas, também houve formação dos gestores da SED, Conselho Estadual da Educação e Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE). “O objetivo das discussões é para que o documento seja analisado e estudado por todos os envolvidos, como educadores, alunos e familiares para que possa ser construído o novo currículo da Educação Infantil e do Ensino Fundamental”, explica a coordenadora da BNCC da SED, Julia Siqueira da Rocha.

A BNCC é um instrumento em que cada profissional, família e estudante sabe o que deve ser aprendido em cada ano letivo, durante toda a escolaridade básica: ensino infantil, fundamental e médio. Ela define os conhecimentos, as competências e as habilidades a serem desenvolvidas pelos estudantes. Mais de 400 profissionais da Educação participaram da discussão, em Brusque, articulada pela doutora em Educação Cassia Ferri que ressaltou a importância do trabalho coletivo e os desafios para a implementação da BNCC. “Precisamos adequar o Projeto Político de cada escola, os Planos de Ensino de cada docente, e a Proposta Curricular do Estado precisa ser reestudada à luz da Base Nacional Comum Curricular”, afirmou.

Na Regional de Maravilha, os profissionais das 47 escolas estiveram no período matutino em estudo sobre a BNCC que envolveu toda a comunidade escolar. O supervisor de Políticas e Planejamento Educacional, Sidnei Carlos Bernhard, acompanhou os estudos na EEB Santa Terezinha e enfatizou sobre a importância desta discussão. “Vamos ter um período de estudos e formação até 2020, sendo o nosso grande objetivo a formação integral do aluno, passando pela formação dos professores que por meio de novas metas e diretrizes poderão desenvolver suas atividades em sala de aula”.

Na Regional de Lages foi priorizado o contato e a discussão com os gestores, preparando-os para o trabalho com a comunidade escolar sobre BNCC dia 9 de abril. “Os gestores receberam todas as informações e materiais para realizarem a discussão na escola e saíram animados pelos esclarecimentos e pela metodologia utilizada”, conta o gerente Regional de Educação, Humberto Aloízio de Oliveira.

Sobre BNCC

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) deve nortear os currículos dos sistemas e redes de ensino dos estados brasileiros, como também as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, em todo o Brasil.