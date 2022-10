EEB Virgílio Várzea apresenta sua “II Mostra de Educação Inclusiva”

Nos dias 22 e 23 de agosto aconteceu na EEBVV a II Mostra de Educação Inclusiva, que propõe a integração de pessoas com deficiência (PcD). Integrar significa juntar, inserir, fazer parte de um certo grupo, proporcionando a convivência com a diversidade.

A Educação Inclusiva é um modelo de ensino contemporâneo que também propõe igualdade nas possibilidades de escolarização, objetivando que todos os estudantes – crianças, adolescentes e até alunos de Ensino Superior – tenham direito à escolarização em um só ambiente. Cada indivíduo é único em termos de aparência, cultura, história de vida e capacidade física e intelectual, dessa forma a universalização dos direitos educacionais e sociais deve ser respeitada.

A mostra foi liderada pela Professora Tânia Regina Werka Gom, que há mais de duas décadas direciona o desenvolvimento de habilidades especificas em educandos que apresentam algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou deficiência — física, intelectual, auditiva, visual, entre outras. Pessoas com altas habilidades, conhecidas popularmente como superdotadas, também entram no grupo das necessidades especiais, uma vez que requerem recursos próprios para o seu aprendizado.

A professora Tânia, em entrevista, conta que se sente muito feliz em compartilhar e somar conhecimentos, trazendo empatia e a realização dessa mostra que foi sucesso total. Sucesso em superar barreiras para garantir a inclusão.

Para a realização do evento, a EEBVV pode contar com uma equipe de professores dedicados que colaboraram em toda a montagem: Andréia Maia, Rosana da Silva, Tatiana Silva, e a Assistente Técnica Pedagógica Silvia Schneider. O Professor Orientador de Convivência Matheus Leonardo Ruske também esteve presente nos dois dias guiando os convidados que prestigiaram a mostra. A professora Kely Fernanda Estriser trabalhou com seus alunos em sala de aula a cor Laranja, o simbolismo envolvido nesse mês e a percepção dos demais estudantes em ter um segundo professor na turma. Também desenvolveram uma pesquisa de campo, cuja constatação foi que em nossa cidade não há dados específicos sobre necessidades especiais. Eles também frisaram que na inclusão não há comparação. Isto é entender as diferenças. Muito sensibilizada, a professora contou que esse diálogo promovido em sala de aula trouxe emoção aos alunos que fizeram a leitura dos seus textos em voz alta. A professora Valéria Costa e o professor Alisson Lucas Unger da disciplina de Educação Física com seus respectivos alunos desenvolveram atividades adaptadas a fim de conscientizar sobre as limitações causadas pela deficiência, tais como o braço mobilizado, a locomoção e o voleibol com vendas nos olhos.

A educação inclusiva, por sua vez, difere da educação especial por se tratar de um processo educativo e social, ao mesmo tempo. Promover a aprendizagem, nesse sentido, é tão importante quanto possibilitar a convivência com pessoas de todos os tipos. Trata-se de um modelo que prioriza a formação global e sem barreiras ou preconceitos.

Agradecemos a todos que agraciaram o evento em prol à Educação Inclusiva, bem como às pessoas que sempre se dispõem a ajudar e a melhorar a nossa caminhada. Na quarta (24) a escola recebeu integrantes da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Itaiópolis) e contou com apresentações dos seus alunos. No dia 26, aconteceu na cidade a Caminhada Laranja e os alunos da nossa escola marcaram presença apoiando a APAE.

Um agradecimento com muito carinho para a Professora Tânia Regina Werka Gom que está nas “trincheiras da guerra” e sabe que sempre vencerá, pois, seu esforço, sua dedicação e sua responsabilidade com a causa é de suma importância para nós como escola, como equipe e como gestão.