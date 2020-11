Eleitor deve levar documento oficial com foto para votar

Compartilhar no Facebook

No próximo domingo, dia 15 de novembro, acontecerão as Eleições Municipais 2020. Nesse dia, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto para acessar a seção eleitoral. Também é preciso utilizar máscara de proteção facial e levar uma caneta.

A apresentação do título de eleitor não é obrigatória, mas nele consta o número da inscrição, a zona e a seção eleitoral.

Caso o eleitor já tenha feito o cadastramento biométrico e tiver o aplicativo e-Título, pode utilizá-lo para comprovar sua identidade. Os eleitores que não fizeram o cadastramento biométrico também podem utilizar o e-Título, mas, nesse caso, precisam levar um documento de identificação com foto no dia da votação.

São aceitos documentos que comprovem a identidade do eleitor, como a carteira de identidade; carteira profissional emitida por conselho de classe; passaporte; carteira nacional de habilitação; carteira de trabalho e previdência social (CTPS) e certificado de reservista.

Em caso de dúvidas, o eleitor pode ligar para o Disque-Eleitor do TRE-SC, no número 0800-647-3888. A ligação é gratuita. No domingo da eleição, o Disque-Eleitor irá funcionar das 6h às 18h.

