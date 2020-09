Eleitor é multado por propaganda eleitoral antecipada negativa

Por maioria dos votos, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina decidiu manter a decis√£o da ju√≠za Caroline B√ľndchen Felisbino Teixeira, da 105¬™ Zona Eleitoral em Joinville, que julgou procedente a representa√ß√£o movida pelo Partido Liberal (PL) de Itapo√° contra Orides dos Santos Neto, determinando a multa pecuni√°ria individual no valor de R$ 5 mil por propaganda eleitoral antecipada negativa.

No dia 28 de junho deste ano, Orides, em seus perfis no Facebook e no Instagram, publicou um v√≠deo ‚Äď j√° removido por determina√ß√£o da decis√£o da ju√≠za da 105¬™ Zona Eleitoral ‚Äď, desprovido de quaisquer provas de sua veracidade, de que o prefeito de seu munic√≠pio, pr√©-candidato √† reelei√ß√£o, √© ‚Äúcorrupto‚ÄĚ e ‚Äúl√≠der de quadrilha‚ÄĚ.

Durante a sessão plenária, por videoconferência, os juízes debateram se a divulgação do referido vídeo inseria-se na liberdade de manifestação do pensamento (liberdade de expressão) de Orides ou se extrapolava tal liberdade e vinha a caracterizar a propaganda negativa ilegítima.

O voto do juiz relator Jaime Pedro Bunn, que apontou como fr√°gil e discut√≠vel a potencialidade do conte√ļdo de vulnerar a honra do prefeito e votou pela proced√™ncia do recurso interposto por Orides, acabou vencido pela maioria.

O juiz do Pleno, Celso Kipper, que divergiu do voto do juiz relator, e foi acompanhado pela maioria dos ju√≠zes, entendeu que as declara√ß√Ķes feitas no v√≠deo divulgado no perfil pessoal de Orides em redes sociais, em per√≠odo anterior ao permitido pela Emenda Constitucional n. 107/2020, configurava abuso da liberdade de express√£o e constitu√≠am propaganda eleitoral negativa extempor√Ęnea.

‚ÄúO emprego de palavras injuriosas situa-se fora do √Ęmbito constitucionalmente protegido da liberdade de express√£o, dado que a Constitui√ß√£o n√£o reconhece um pretenso direito ao insulto. Logo, mesmo que de forma sutil, √© evidente o direcionamento da publica√ß√£o a ofensivas pessoais percept√≠veis pelo eleitorado itapoaense‚ÄĚ, explicou Kipper em seu voto.

Processo n¬ļ 0600066-31.2020.6.24.0105