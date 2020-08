Em visita a região, governador confirma investimentos de R$ 43,5 milhões no planalto norte

Em visita à cidade de Mafra na quinta-feira, 27, o governador Carlos Moisés confirmou investimentos de R$ 43,5 milhões nos municípios do planalto norte, destes, R$ 13,5 milhões para Mafra. Os valores foram repassados por meio de emendas parlamentares, atos do Badesc e da Secretaria de Estado da Infraestrutura. Também foi confirmado o repasse de três kits de transposição da Defesa Civil, sendo dois para a cidade de Monte Castelo e um para Bela Vista do Toldo.

O principal montante para as cidades do planalto norte, de R$ 18,9 milhões, foi repassado por meio de emendas parlamentares, em uma parceria entre os poderes executivo e legislativo. Os recursos foram destinados aos municípios da região, por meio da indicação dos deputados estaduais, representantes da região.

“O compromisso do governo é de pagar a emenda de todos os parlamentares, independentemente do partido. Vamos pagar quase meio bilhão de reais em emendas até o fim do ano. Esses recursos também beneficiam as Prefeituras nessa época da pandemia. São valores que chegam para todas as regiões de Santa Catarina, inclusive aqui para o planalto norte. Para fazer esses pagamentos é necessário gestão. É isso que estamos fazendo”, disse o governador após o evento.

Atos do Badesc

A solenidade de assinatura dos atos de governo aconteceu no auditório regional do Sicoob. Por meio do Badesc, o governador assinou um termo de garantia para o aprovisionamento de R$ 13,5 milhões, que serão usados para financiar obras no sistema viário de Mafra. Outros R$ 5,5 milhões do Badesc foram destinados para obras de pavimentação de ruas na cidade de Papanduva.

O município de Major Viera também teve aprovado um financiamento de R$ 300 mil para a ampliação de uma creche. Por fim, a cidade de Canoinhas também foi beneficiada com a celebração de um contrato de operação de crédito no valor de R$ 5 milhões para obras de infraestrutura urbana, além de aquisição de bens móveis.

O presidente da Badesc, Eduardo Alexandre Corrêa de Machado, destaca que os recursos oferecidos aos municípios atenderão principalmente demandas de infraestrutura: “São obras que trarão desenvolvimento para o Planalto Norte, proporcionando melhores condições para aqui se viver. Um dos indicadores para alocação de recursos do Badesc é a necessidade de apoio para a melhoria das regiões. Esse foi um pedido do governador, que o recurso do Badesc não tivesse fronteiras para chegar onde precisa estar”.

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, reforçou que os recursos do Badesc serão usados para promover pavimentação de ruas. Ele também agradeceu o governador pela vista à cidade. “Uma cidade se sente lisonjeada com a presença da maior liderança do Estado, que é o governador. Ainda mais quando ele traz boas notícias e investimentos em todo o Planalto. Em nome da cidade de Mafra, eu também gostaria de agradecer ao Badesc, que é uma instituição que tanto já ajudou Santa Catarina”, disse Bielecki.

Revitalização da SC-340

A solenidade em Mafra também contemplou o lançamento do edital para a elaboração do projeto de restauração da rodovia SC-340, no trecho entre a BR-280, em Porto União, até Santa Cruz do Timbó. O investimento nessa primeira etapa está estimado em R$ 379 mil. Quando iniciadas, as obras contemplarão aproximadamente 12,5 quilômetros da estrada.

O último ato do dia, com a presença do chefe da Defesa Civil estadual, João Batista Cordeiro Júnior, foi a assinatura do termo de compromisso para o repasse de três kits de transposição para municípios da região: dois para Monte Castelo e um para Bela Vista do Toldo. O material dos kits é proveniente das estruturas de suporte usadas durante a reforma da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis.