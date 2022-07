Empresário compra cassino ao qual levou a esposa no primeiro encontro há 23 anos

Andrew Mikhail reformou o local, situado na cidade de Southport, na Carolina do Norte

Em algumas ocasiões, frequentar um cassino pode significar muito mais do que a possibilidade de ganhar dinheiro ou mesmo a diversão rápida. O caminho da sorte com o resultado de uma máquina de caça níqueis, o resultado de uma aposta no pôquer ou mesmo o sorteio das dezenas do bingo pode ficar em segundo plano, todos esquecidos por uma história de amor.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

É esse o cenário do que acontece quando falamos do Grand Casino, localizado na Carolina do Norte, e que guarda uma história curiosa. O espaço, considerado um dos mais tradicionais quando o assunto é cassino nos EUA, foi comprado pelo empresário Andrew Mikhail. A aquisição tem um motivo especial: foi no cassino que ele conheceu sua esposa, há 23 anos.

A nova estrutura do cassino será inaugurada na segunda quinzena de julho, totalmente reformado. Até o momento, os primeiros visitantes poderão conhecer o Grand Brasserie e o Chloe’s Piano Bar, juntamente com a The Princess Grace Suite, uma hospedagem de luxo destinada preferencialmente para casais em lua de mel.

O empresário falou em entrevista recente sobre a aquisição do espaço que tem uma importância vital em sua vida pessoal. “Eu levei minha então namorada e agora esposa, Vicky, em nosso primeiro encontro no restaurante Stanley Casino no primeiro andar, há 23 anos. Infelizmente, perdi meu dinheiro, mas ganhei uma esposa”, disse o empresário.

Os investimentos do empresário no cassino faz parte de uma estratégia de negócios que pretende se expandir ainda mais pelos EUA e pela Inglaterra. Mikhail é dono do Mikhail Hotel and Leisure Group, uma holding que reúne empresas sob o seu comando. São cassinos, restaurantes e hotéis, como Bold Hotel, Punch Tarmey’s e o Lord Street Hotel, além de possuir o recentemente remodelado Southport Market.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Todos os empreendimentos do magnata têm seu público voltado para a exclusividade e luxo. Com isso, o edifício do Grand Casino, outrora degradado e abandonado, será reaberto com um acabamento luxuoso, revivendo os tempos áureos da casa de jogos e espetáculos.

“Trazer edifícios fabulosos de volta à vida é uma sensação muito gratificante, é o que eu amo fazer, e um edifício tão impressionante quanto o The Grand merece ser apreciado pelas pessoas de Southport. Eu mesmo tenho boas lembranças do Grand original, foi ali que conheci minha esposa”, disse o empresário recentemente.

“Nós realmente esperamos que o povo de Southport se orgulhe do que fizemos e apoie nosso novo empreendimento, pois minha vida e minha alma entraram neste projeto. O Grand é, na opinião de muitas pessoas, a jóia da coroa de Southport. E também foi o lugar onde conheci o amor da minha vida. Essa história merece ser renovada todos os dias”, completou Mikhail.

Enquanto os cassinos são liberados em boa parte do mundo, incluindo os EUA, aqui no Brasil a prática foi proibida na década de 1940, em decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Desde então, há uma discussão para que a proibição seja revista e o Brasil possa ter empreendimentos desse tipo, sobretudo para fortalecer a área do turismo e da hotelaria.

Há um projeto de lei no Senado, o 442/1991, que pretende viabilizar a construção de resorts integrados a hotéis de luxo. O texto-base foi aprovado na Câmara dos Deputados em fevereiro, mas ainda não foi apreciado pelos senadores. O tema é polêmico e não deve ser votado até as eleições.