Encontro da Família Woehl em Itaiópolis

Descendentes de imigrantes pioneiros de São Bento do Sul realizam encontro

No último sábado, dia 08, foi realizado no Alto Paraguaçu em Itaiópolis o 2º Encontro da Familia Woehl, descendentes de Gregorio Woehl e Mathilde Schwedler Woehl, imigrantes alemães de Gablonz, que ficava na extinta Boêmia, território que fazia parte do Império Austro-húngaro.

O jovem casal Gregorio Woehl e Mathilde com suas três crianças chegaram à São Bento do Sul em 1876. Depois, seus filhos se espalharam pelo Planalto Norte. Neste encontro foram reunidos 223 parentes que vieram dos Estados Unidos, São Paulo Capital, Foz do Iguaçú PR, Caxias do Sul RS, Chapecó SC, Joaquim Távora PR, Lages SC, Tijucas SC, Guaramirim SC, Florianópolis, Joinville, Curitiba, São Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra e os locais, de Itaiópolis.

Dentre os presentes, estava Edith Eliza Heyse Bessa com seus 97 anos, muito lúcida e contando muitas histórias da família que ela vivenciou. Edith é neta de Gregorio Woehl, o filho mais velho do casal Gregorio & Mathilde, com mesmo nome do pai, que tinha 8 anos que a familia chegou à São Bento.