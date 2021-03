Epagri realiza leilão de veículos e equipamentos

A Epagri lançou edital de leilão on-line de bens móveis inservíveis, do qual fazem parte carros, barco, sucatas de veículos e de equipamentos eletrônicos, dentre outros. Os lances serão abertos nesta quarta-feira, 10, no site do Leiloeiro Oficial e a sessão pública de fechamento dos lotes vai ocorrer a partir das 10h do dia 6 de abril de 2021.

Os lotes poderão ser visitados entre os dias 24 e 31 de março, mediante horário agendado, com o objetivo de evitar aglomeração e atender às medidas sanitárias impostas pela pandemia de Covid-19. Os contatos para agendamento e os locais de visitação constam no edital.

Podem participar do leilão cidadãos e empresas que não trabalhem ou atuem em companhias que prestam serviços para a Epagri. Já nos lotes de sucata são liberadas a participar apenas as empresas com cadastro junto aos órgãos competentes, conforme edital.

Ao todo serão leiloados 95 lotes, avaliados inicialmente em R$ 430 mil. A Epagri espera melhorar essa arrecadação, já que os veículos estão em bom estado de conservação. O valor arrecadado será destinado principalmente para a renovação da frota da Empresa, que é fundamental para a realização das atividades de extensão rural e de pesquisa agropecuária.

Segundo a gerente de Operações da Epagri, Arádia Costa, o leilão se justifica pelo fato dos bens demandarem uma manutenção onerosa aos cofres públicos ou por serem bens irrecuperáveis. “Esses bens móveis não podem ser utilizados para o fim a que se destinam devido à perda de suas características ou em razão de terem o seu custo de recuperação acima de 50% do seu valor de mercado”, explica.

Arádia reforça que para participar do leilão é necessário conhecer o edital, fazer o cadastramento no site do leiloeiro até 48 horas antes do fechamento dos lotes e dar o lance no bem de interesse, conforme foto e descrição no site. A gerente também orienta aos interessados que façam a vistoria presencial do bem para averiguação do seu estado de conservação.

Acesse o edital no site da Epagri, no Portal de Compras do Governo ou ainda com o Leiloeiro Público Oficial Jorge Vinícius de Moura Corrêa, no WhatsApp (55) 99635-5626 ou e-mail contato@renovarleiloes.com.br.