Escola Virgílio Várzea realiza a 1ª Mostra de Espanhol – Epítome de Español

No último dia 27 toda a Escola de Educação Básica Virgílio Várzea visitou a exposição do idioma de espanhol (na sala 15) com conteúdo estudado no primeiro e segundo trimestre (presente do indicativo, pronombres interrogativos, dramaturgia, el alfabeto, hoja de vida, informal e formal, poesías e cartilhas).

A mostra de espanhol teve o intuito de registrar os conteúdos gramaticais e artísticos trabalhados nesse primeiro momento em que o idioma retorna a casa. Os alunos estavam envolvidos, cada um teve um desígnio para esta exposição e no dia todos colaboraram para que fosse um sucesso. A turma 102 preparou marzipãs (doce de origem árabe, preparado a partir de uma pasta feita de amêndoas moídas, açúcar e claras de ovos, que pode ser moldada e que foi adotada pela Espanha) com a ajuda da professora Solange Mafra que fez um trabalho incrível com os alunos. A professora Andréia Maia ajudou também em toda a organização dos espaços na sala 15. E todas as turmas (101, 103, 104, 105 e 107) foram imprescindíveis na montagem e execução desse projeto.

Também em todo momento, desde o início da volta do idioma a escola, Professora Roselí Oleinik tem sido rocha e uma mentora incrível, merece essa homenagem aqui nesse espaço. Eu, Mateus, me sinto muito orgulhoso e feliz por ter essas pessoas tão incríveis, tão profissionais e tão poderosas em suas áreas. Meu agradecimento com muito amor e carinho.

SITE DA MOSTRA: https://epitomedeespanol.tumblr.com/

O QUE É EPÍTOME? Significa resumo da obra. O que resume, simboliza, serve como modelo ideal de.

REALIZAÇÃO: Primeiras séries do Primeiro Ano do Novo Ensino Médio.

PROFESSOR: Mateus Cândido do Rosário Bonez.

APOIO E AGRADECIMENTOS: Professora Roselí Oleinik. Professora Solange Mafra. Professora Andréia Maia. Eletrônica Radar (Na pessoa de Beatriz Stoerbel). Direção e Gestão da Escola de Educação Básica Virgílio Várzea (nas pessoas de Marcelo Veiga, Cassiano Rodrigues e Vânia Costa Semmer).