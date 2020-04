Estiagem se agrava em Santa Catarina

A falta de chuva continua preocupando o setor produtivo em Santa Catarina e agravando os preju√≠zos no meio rural. O Estado j√° considera a estiagem prolongada, que iniciou em junho do ano passado, como a mais severa dos √ļltimos anos, especialmente para as regi√Ķes extremo oeste, oeste, meio oeste, planalto sul, planalto norte e alto vale do Itaja√≠.

Os dados comp√Ķem um novo levantamento da Epagri/Ciram/Cepa e da Secretaria de Estado da Agricultura do Estado, apresentados via videoconfer√™ncia nesta semana √† lideran√ßas do setor produtivo. De acordo com o relat√≥rio t√©cnico, de junho de 2019 a abril de 2020, a chuva acumulada em Santa Catarina ficou em torno de 500mm inferior ao registrado na m√©dia hist√≥ria. No meio oeste, as chuvas foram 635mm menores durante esse per√≠odo. Situa√ß√Ķes semelhantes aconteceram apenas em 1978 e 2006.

O per√≠odo de seca somado a falta de perspectiva de chuvas intensas para os pr√≥ximos dois meses impactar√° diretamente na produ√ß√£o agr√≠cola, especialmente nas lavouras de milho gr√£o, silagem, feij√£o e soja. As previs√Ķes s√£o de redu√ß√£o de 10% na produ√ß√£o de milho, com expectativa de colheita de 2,59 milh√Ķes de toneladas.

Segundo relat√≥rio da Epagri, o feij√£o foi uma das culturas mais afetadas pela falta de chuvas, provocando perdas de 60% em alguns munic√≠pios do meio oeste. No total, Santa Catarina deve ter uma quebra de 7% na produ√ß√£o em rela√ß√£o √† safra passada. Para a soja, at√© o momento a perda alcan√ßa 1% da produ√ß√£o se comparado √† safra passada, com expectativa de 2,3 milh√Ķes de toneladas. Os produtores de tomate, cebola e batata tamb√©m sentiram os impactos da estiagem e manifestam perdas na qualidade da produ√ß√£o. O levantamento aponta, ainda, dificuldade de abastecimento nas produ√ß√Ķes de aves, su√≠nos e bovinos no extremo oeste, oeste, vale do Itaja√≠ e serra, al√©m da redu√ß√£o de 6% na produ√ß√£o de leite em mar√ßo.

Para o presidente da Federa√ß√£o da Agricultura e Pecu√°ria de Santa Catarina (Faesc), Jos√© Zeferino Pedrozo, a estiagem agrava o momento econ√īmico vivido pelo Estado. ‚ÄúTemos mais regi√Ķes atingidas pela seca em rela√ß√£o ao m√™s passado, quando foi divulgado o primeiro relat√≥rio da estiagem pela Epagri. √Č o caso dos produtores de ma√ß√£ de S√£o Joaquim, na serra catarinense, que est√£o solicitando a perfura√ß√£o de po√ßos artesianos para suplementar o abastecimento de √°gua. √Č uma situa√ß√£o muito preocupante, principalmente pela falta de previs√£o de chuva significativa para os meses de maio e junho‚ÄĚ, avalia Pedrozo ao destacar tamb√©m os impactos da queda no consumo como fator agravante.

‚ÄúO momento econ√īmico provocado pela pandemia do Coronav√≠rus causou queda no consumo de carne su√≠na e de derivados de leite, o que consequentemente est√° refletindo na redu√ß√£o da comercializa√ß√£o pelos produtores. Muitos est√£o deixando as atividades. S√£o duas situa√ß√Ķes que preocupam e que est√£o dificultando a produ√ß√£o agropecu√°ria no Estado‚ÄĚ, sublinha o presidente da Faesc.