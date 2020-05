Estudo do Sebrae aponta queda de 90% no faturamento das empresas da região norte de Santa Catarina

O Sebrae de Santa Catarina elaborou uma pesquisa para medir o real impacto do coronavírus na economia do estado. Segundo a pesquisa o impacto na receita, o faturamento das empresas da região norte caiu 90,88% nas duas últimas semanas de março (do dia 15 ao dia 29). No estado a queda foi de 91,37%.

Considerando o tamanho das empresas, as de maior porte foram as que perderam mais. Entre os microempreendedore individuais – MEI´s, 92,35% apontaram perdas, 6,83% disserem ter ficado igual e apenas 0,82% falaram que tiveram aumento. No caso das microempresas – ME´s (com faturamento até R$ 360 mil ano) 89,61% apontaram perda, 9,50% ficaram igual e 0,89% tiveram aumento. Já as empresas de pequeno porte – EPP´s (Faturamento + de R$ 360 mil até 4,8 milhões) as perdas foram maiores para 93,43%, iguais para 5,88% e apenas 0,69% obtiveram ganhos.

A queda no faturamento, na renda das empresas, causa o desemprego. Na região norte a retração do emprego foi de 17,92% no mesmo período. No estado a retração chegou a 19,48%, com 148.231 demissões em quinze dias, mais de 9 mil por dia.

Os setores que mais demitiram na região foram o da indústria (25,19%) e o comércio (22,10%). O setor de serviços demitiu 16,46% de seus trabalhadores e a agroindústria 17,39%.

Assim como no faturamento as empresas maiores, as EPP´s, foram as que mais apresentaram queda nos postos de trabalhos (24,39%), as microempresas (19,44%) e as MEI´s (14,07%).

A pesquisa foi feita pelo Sebrae/SC levando em conta apenas o período do dia 15 ao dia 29 de março. Para o público das MEI´s, micros e pequenas empresas. A pesquisa tem um confianças de 95% e uma margem de erro de 2,12%