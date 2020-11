Estudos sugerem que falta de vitamina D aumenta o risco de Covid

Desde o início da pandemia, surgiram na internet notícias que relacionavam a Vitamina D e a Covid-19. Embora fossem fake News, boa parte dessas notícias estava baseada em um estudo realizado na Itália, que apontava a relação entre a falta do nutriente e a propensão a contrair a doença. O estudo foi amplamente questionado por conta da falta de evidências científicas. No entanto, recentemente, dois estudos mais completos e amparados foram divulgados, ambos apontando para relações parecidas.

Uma dessas pesquisas foi realizada pelo Centro Médico da Universidade de Chicago, e divulgada no dia 3 de setembro. O estudo tem uma boa base, já que contou com 489 pessoas que já tinham os seus níveis de Vitamina D medidos desde antes da pandemia, há um ano. A conclusão dos cientistas foi de o risco de contrair a Covid-19 foi 1,77 vezes mais alto nas pessoas que tinham deficiência do nutriente.

O outro estudo, divulgado em 28 de agosto, foi feito por virologistas iranianos, membros da Universidade de Ciências Médicas de Teerã e do Instituto Pasteur. A principal conclusão da pesquisa foi que os níveis satisfatórios de Vitamina D no organismo seriam capazes de modular as lesões pulmonares.

Para chegar a esses resultados, os cientistas analisaram 123 pacientes: 63 com coronavírus e 60 sem a doença. Em geral, os pacientes contaminados possuíam baixos níveis de Vitamina D. Outra descoberta interessante da pesquisa iraniana foi que os pacientes com menores índices do nutriente possuíam amostras da enzima ACE 2 em seus pulmões. Essa enzima facilita a entrada do coronavírus nas células do corpo, o que pode explicar a relação.

Vale ressaltar que a comunidade científica ainda não considera essas pesquisas conclusivas, já que não há dados suficientes para comprovar as relações. No entanto, elas parecem indicar um bom caminho de pesquisa.

Mesmo sem relação comprovada com a Covid, a Vitamina D é, há alguns anos, relacionada com o sistema imunológico. Criador da Sundt Suplementos, Dannie Hansen ressalta que alguns médicos indicam o consumo de suplementação do nutriente para colaborar com a prevenção de doenças virais, e que a sua relação com a imunidade do organismo pode ajudar no tratamento das infecções causadas por outros vírus.

Em meio a essas descobertas, também é importante lembrar que, mesmo que comprovadas as relações, a Vitamina D não tem nenhum poder de prevenção ou remediação contra a Covid-19. Mesmo se os dados das pesquisas fossem provados em larga escala, isso não significaria que ter os níveis altos do nutriente garante a imunidade.

Por isso, é fundamental seguir com as recomendações básicas de prevenção e, se possível, consumir alimentos com Vitamina D e tomar sol diariamente – até porque existem vários outros benefícios do nutriente para o nosso corpo.