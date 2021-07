Frio exige maiores cuidados com os rins

Nefrologistas explicam como a atenção é fundamental para o nosso organismo nesta época do ano.

Com a chegada do inverno a saúde exige alguns cuidados especiais, inclusive com os rins. Os médicos Nefrologistas da Clínica Tempo, Barbara Ferrari e Rafael Marques, alertam que o frio pode trazer algumas consequências para o sistema renal.

“Os rins são fundamentais para o nosso corpo, afinal, são responsáveis pela quantidade de água no organismo, filtragem do sangue, pressão arterial, controle de níveis de sódio, potássio, entre outros eletrólitos e funções. E em épocas frias como estamos presenciando, eles ficam mais fragilizados”, explica Barbara.

Ela conta que o frio pode trazer diversas consequências – desde as mais simples até as mais complicadas. “Muitas pessoas acabam esquecendo de ingerir líquidos regularmente nesta época do ano, podendo ocasionar formação de pedras nos rins, por exemplo. Outro problema que aumenta e se torna frequente em mulheres com a falta de líquidos, é a cistite e uretrite”, pontua.

Rafael explica que a falta de ingestão de líquidos é um dos fatores simples que podem ocasionar problemas maiores como a doença renal crônica (DRC) também. Sendo estes, possíveis de evitar ao se hidratar corretamente no dia a dia. “O ideal é ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. Este é apenas um exemplo em como a prevenção e cuidado são os melhores remédios e sem sofrimento”, enfatiza o especialista.

O nefrologista ressalta ainda a importância de “estar atento aos sinais que o corpo apresenta e com a atual pandemia, deve-se ir ao hospital somente em casos de urgência. Casos de doenças leves podem ser resolvidos em ambiente de consultório ou até mesmo por telemedicina”.

