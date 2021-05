Fundação Catarinense de Educação Especial possui cursos gratuitos disponíveis

Compartilhar no Facebook

A Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE) informa que cinco novos cursos gratuitos e a distância estão com inscrições abertas. Voltadas para professores e profissionais da Educação Especial, de instituições especializadas e também da rede regular de ensino, as capacitações abordam temas como “Educação Física e Inclusão”, “Transtorno de Deficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) – Teoria e Prática”, “Sistema Braille Normas e Grafia”, “Atendimento da Pessoa com Deficiência Intelectual Adulta em Contextos Naturais” e “Ressignificando o Papel da Pedagogia nas Instituições Especializadas”.

Todos os cursos serão realizados na modalidade a distância e o prazo para inscrição é até 27 de maio. Editais e mais informações no site da FCEE.

Confira os cursos com inscrições abertas e quem pode se inscrever:

Educação Física e Inclusão – 10 ª edição ocorre de 1º de junho a 7 de julho de 2021 e é voltado a professores de Educação Física das instituições conveniadas com a FCEE e da rede regular de ensino. O objetivo é capacitar para que possam atuar junto às pessoas com deficiência com mais conhecimentos sobre deficiências e Educação Física.

Transtorno de Deficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) – Teoria e Prática ocorre de 1º de junho a 4 de julho de 2021 e tem como objetivo qualificar o trabalho dos profissionais da educação por meio de conhecimentos teóricos e práticos relacionados ao TDAH, garantindo pleno desenvolvimento desses educandos no âmbito de ensino regular. O curso é voltado para professor regente, professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), professor de disciplina, Segundo Professor, Assistente Técnico Pedagógico e gestores de ensino que atuam diretamente ou orientam educandos com diagnóstico de TDAH.

Sistema Braille Normas e Grafia ocorre de 1º de junho a 13 de julho de 2021 e tem como objetivo capacitar professores que atuem diretamente com alunos com Deficiência Visual do ensino regular (rede estadual, municipal e privada), professores de AEE das referidas redes de ensino e professores de instituições especializadas em deficiência visual.

Atendimento da Pessoa com Deficiência Intelectual Adulta em Contextos Naturais ocorre de 1º de junho a 13 de julho de 2021. Tem como objetivo capacitar professores que atuam no Serviço de Atendimento Específico (SAE) dos Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAESP) quanto ao atendimento prestado aos educandos com deficiência intelectual na fase adulta, em contextos naturais.

Ressignificando o Papel da Pedagogia nas Instituições Especializadas – 3ª edição ocorre de 04 de junho a 16 de julho de 2021 e tem como objetivo promover aprofundamento teórico e prático aos profissionais que atuam no assessoramento pedagógico (diretor, responsável pelo apoio pedagógico ou pedagogo) de instituições especializadas.