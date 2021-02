Governo de Santa Catarina pactuou a ampliação de 110 novos leitos de terapia intensiva

Compartilhar no Facebook

Devido ao avanço da pandemia em Santa Catarina o governo do estado tem enfrentado desafios e empenhado esforços para garantir assistência à população, dentre estes foi pactuada a ampliação de 110 novos leitos de terapia intensiva em regiões catarinenses.

O secretário da Saúde, André Motta Ribeiro visitou várias unidades hospitalares de municípios da região para verificar a demanda de assistência para o enfrentamento da pandemia.

Veja em detalhes as localidades inclusas na pactuação de novos leitos:

Chapecó, com 29 leitos de UTI ampliados no Hospital Regional do Oeste

Concórdia, com quatro leitos de UTI ampliados no Hospital São Francisco

Florianópolis, com 10 leitos no Hospital Florianópolis, 12 leitos no Hospital Governador Celso Ramos e seis leitos de UTI no Hospital Nereu Ramos

Jaraguá do Sul, com cinco leitos de UTI ampliados no Hospital São José

Joinville, com 10 leitos no Hospital Municipal São José e oito leitos de UTI no Hospital Bethesda

São José, com 12 leitos de UTI ampliados no Hospital Regional Homero de Miranda Gomes

São Miguel do Oeste, com 10 leitos de UTI ampliados no Hospital Regional Terezinha Gaio Basso

Xanxerê, com quatro leitos de UTI ampliados no Hospital Regional São Paulo.

Ainda na semana passada, no Oeste do Estado, o secretário da Saúde e o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, formalizaram um grupo de trabalho para fortalecer o enfrentamento ao coronavírus na região, por determinação do governador Carlos Moisés.