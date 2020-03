Governo de SC orienta servidores inativos e pensionistas sobre pagamentos

O Instituto de Previdência de Santa Catarina começa a pagar nesta terça-feira, dia 31, os benefícios previdenciários de 57.911 inativos do agrupamento poder executivo – civil e militares – e também dos 12.438 pensionistas de todos os Poderes. Em meio ao avanço da pandemia de Covid-19 a Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou a Portaria 192 com as regras que deverão ser seguidas pelos bancos, correspondentes bancários, lotéricas e cooperativas de crédito que começaram a atender o público somente para operações que precisam ser feitas presencialmente a partir desta segunda-feira, 30.

A principal orientação é que os idosos, que fazem parte do grupo de risco, não se dirijam às agências para sacar o salário, e em vez disso, optem por pagar suas despesas por meio do cartão de débito ou crédito – lembrando que o cartão deve ser higienizado após o uso.

Outro aliado é o internet banking – que são as transações, pagamentos e outras operações financeiras feitas pela internet por meio de uma página segura do seu banco ou de aplicativos no telefone.

“Aqueles que estão no grupo de risco devem permanecer em casa e tomar todos os cuidados devidos contra o coronavírus – evitando ir às agências bancárias para eventual saque do salário. Devem optar pelo uso do cartão de crédito ou débito e também pelo agendamento na internet “ reforça Kliwer Schmitt, presidente do Iprev.

Para tentar reduzir o número de pessoas nas agências, os bancos ampliaram as funções do internet banking. Para quem não está acostumado a usar os canais digitais para pagamentos e transações, a Febraban publicou uma cartilha com instruções de como acessar a sua conta online.