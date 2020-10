Governo de SC paga primeira parcela do 13º terceiro ao funcionalismo público estadual

Compartilhar no Facebook

Nesta sexta-feira, 16, o Governo do Estado pagou a primeira parcela do 13º salário para servidores ativos, inativos e pensionistas do serviço público estadual, incluindo fundações e autarquias. Ao todo, o Estado desembolsou R$ 440 milhões.

De acordo com o governador Carlos Moisés, a melhora da arrecadação nos últimos três meses demonstra que o Estado está conseguindo se reerguer, por isso, decidiu pela realização do pagamento antecipado nesta sexta-feira.

“Mesmo enfrentando a crise provocada pela pandemia, que causou queda na arrecadação no primeiro semestre, estamos honrando nossos compromissos coma sociedade. Esse valor aplicado na economia catarinense também colabora com a retomada econômica dos setores produtivos”, destaca.

O valor representa 50% dos vencimentos dos servidores. A previsão é que a segunda parcela seja paga no dia 17 de dezembro.