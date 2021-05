Governo de SC prorroga suspensão de cirurgias eletivas

O Governo do Estado de Santa Catarina prorrogou a suspensão das cirurgias eletivas por mais 72 horas. O prazo foi definido como forma de averiguar quais unidades hospitalares mantêm condições e estoques de medicamentos para uma retomada “imediata e segura”.

A portaria 487 publicada nesta segunda-feira, 10, no Diário Oficial do Estado prorrogou a suspensão até o próximo dia 13 de maio. E já na quarta-feira, uma reunião está agendada entre o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro, e os representantes das associações filantrópicas catarinenses para definir a retomada dos procedimentos.

“É o entendimento do Governo do Estado que as cirurgias eletivas são prioridade máxima e por isso precisam ser retomadas”, afirma André Motta. “Nessa reunião da quarta-feira avaliamos as unidades que possuam condições e medicamentos para a liberação imediata. Em relação aos demais, a SES irá buscar uma forma de manter os estoques de anestésicos e sedativos”.

O cancelamento das cirurgias eletivas em que era necessário o uso de sedativos e internações em UTI ocorreu por meio da Portaria 168, em 22 de fevereiro. A última prorrogação ocorreu com a publicação da portaria 458, no dia 30 de abril, estendendo o prazo para até esta segunda-feira, 10 de maio.

