Governo de SC reúne entidades e organizações para debater capacitação profissional de estudantes

Em uma conexão inovadora e colaborativa, o Governo de Santa Catarina tem reunido entidades e organizações sociais para discutir e definir estratégias em prol da formação dos jovens voltada para o mercado de trabalho. A iniciativa das secretarias de Estado da Educação (SED) e do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) busca a capacitação profissional de alunos da rede estadual, de forma a oferecer oportunidades por meio do conhecimento vocacionado.

A diretora de Ensino em exercício da SED, Maria Tereza Paulo Hermes, salientou a importância deste processo de mobilização, articulação e integração que tem em comum o propósito. “No Brasil, o projeto-piloto do novo Ensino Médio, mostrou que mais de 50% dos estudantes sinalizaram interesse em cursos de educação profissional. Em Santa Catarina, de 10 mil estudantes, 5 mil já nos sinalizaram interesse em cursos que dialogam mais com a realidade de mercado”, ponderou.

Entre as propostas, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE), articula parcerias com a Associação Catarinense de Tecnologia (Acate), Sebrae Santa Catarina, Senac, Softplan e a Junior Achievement – uma das maiores organizações sociais incentivadoras de jovens do mundo. O objetivo é oferecer de maneira conjunta e colaborativa, oportunidades de inserção de jovens no mercado de trabalho por meio de cursos de capacitação. Uma das possibilidades são os núcleos de tecnologia, com aproveitamento dos Centros de Inovação, para disponibilizar espaços de formação e desenvolvimento de competências. A medida tem potencial para acelerar o ecossistema inovador do Estado e a inclusão de estudantes.

Na próxima reunião, que ocorre no dia 26 deste mês, representantes das entidades levarão propostas e alternativas integradas e vocacionadas para a construção do plano de trabalho.

“Nosso propósito nos próximos dois anos e cinco meses é focar em entregas, capacitações aos jovens, desenvolvimento de competências, para preparar e abrir o diálogo com o mercado de trabalho. Vamos nos aproximar do ecossistema e promover articulações, propor alternativas integradas para vocacionar as atividades dos Centros de Inovação. Desta forma, vamos trabalhar para um Estado melhor e com mais oportunidades aos jovens. Esse será nosso legado perene”, concluiu o secretário da SDE, Rogério Siqueira.

Participaram da reunião da última quarta-feira, 12, representantes da SDE, SED, Softplan, Acate, Senac, Sebrae/SC, e da Junior Achievement Santa Catarina.