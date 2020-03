Governo de SC suspende cirurgias e exames eletivos e consultas ambulatoriais

O Governo de Santa Catarina determinou novas medidas, na manhã desta terça-feira, 17, em função da pandemia de coronavírus. Exames e cirurgias eletivos e consultas ambulatoriais estão suspensos temporariamente, exceto para procedimentos não prorrogáveis, tais como exames oncológicos.

O objetivo da medida é diminuir o fluxo de pessoas no sistema hospitalar, reduzindo a circulação do vírus em um momento de preparação para o recebimento de pacientes com a Covid-19. Em relação às visitas nos hospitais, a determinação é que elas sejam suspensas no caso de idosos e pessoas com doenças crônicas. Para os outros pacientes, o limite é de uma pessoa por vez.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Helton Zeferino, Santa Catarina vive um momento de exceção e as medidas se fazem necessários para evitar a propagação do coronavírus.

“Estamos em um momento de preparar a rede hospitalar, por isso a redução da circulação de pessoas no sistema é necessária. Cada um fazer a sua parte é fundamental para que atravessemos esse período com o menor impacto é possível. O Estado de Santa Catarina está tomando todas as medidas para evitar a propagação do vírus”, destaca.

Confira outras medidas que passam a valer para a rede hospitalar a partir desta terça-feira, 17 .

РOs hospitais com leitos de UTI devem intensificar a utiliza̤̣o dos leitos de retaguarda e cuidados prolongados de Unidades Hospitalares de menor complexidade, acionando sempre a Regula̤̣o de sua macrorregịo;

– Em demandas de pacientes com sintomas respiratórios decorrentes da Covid-19 que venham a necessitar de internação em leito de UTI, a Unidade deverá comunicar a Central Estadual de Regulação Hospitalar (CERIH) antes de liberar a vaga;

– As Unidades Hospitalares deverão se reorganizar quanto à distribuição das cadeiras na sala;

– A circulação de pessoas na área hospitalar fica restrita neste momento;

– Os estágios na área hospitalar serão suspensos temporariamente.

Prevenção:

A melhor forma de frear o avanço do coronavírus é a prevenção:

– Caso o paciente apresente os sintomas da doença, como febre, tosse, falta de ar, dores musculares e de cabeça, deve procurar atendimento em uma unidade básica de saúde. Não procure um hospital. Lá os agentes de saúde farão o devido encaminhamento, se necessário, e darão as orientações em relação ao tratamento

РEm caso de d̼vidas sobre onde procurar ajuda, as pessoas devem ligar para o n̼mero 136, do Disque Sa̼de, disponibilizado pelo Minist̩rio da Sa̼de

– Somente serão transferidos para UPAs ou hospitais pacientes em estado mais grave. Os sintomas do coronavírus são semelhantes ao de gripe e a recomendação para quem não tiver o caso agravado é que fique em isolamento e monitoramento em casa

РIdosos e pessoas com doen̤as cr̫nicas evitem ir a eventos fechados e a locais com aglomera̤̣o

– Evite viajar se estiver com febre ou tosse

– Evite contato com pessoas que estiverem visivelmente doentes, principalmente com sintomas respiratórios (tosse ou coriza)

– Higienize as mãos frequentemente, seja com água e sabão ou álcool gel

– Evite tocar os olhos, nariz e boca

– Pratique a etiqueta da tosse: ao tossir e espirrar, cubra a boca com lenço descartável ou antebraço. Descarte o lenço imediatamente

РSe voc̻ ficar doente durante uma viagem, procurar imediatamente a tripula̤̣o ou equipe m̩dica de bordo

РNa viagem, evite a ingesṭo de alimentos de proced̻ncia duvidosa ou inadequadamente preparados

– Evite o contato com animais silvestres ou animais doentes

РEvite que crian̤as e adolescentes com menos de 14 anos mantenham contato prolongado com pessoas com mais de 65 anos

РEvite a circula̤̣o em locais com grande aglomera̤̣o de pessoas, inclusive praias, lagos e lagoas